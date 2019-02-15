Анатолий Пахомов: Все районы Сочи должны стать интересными для круглогодичного отдыха
Сочи, став одним из самых динамично развивающихся городов страны, стал круглогодичным курортом, где понятие «низкий сезон» просто перестает существовать. Этому способствует множество факторов, о которых «КП» рассказал глава города.
- Среднегодовая загрузка объектов размещения составляет 78%, и это очень высокий показатель. Три района – Адлерский, включая Красную Поляну, Хостинский и Центральный работают круглый год. Это происходит благодаря тому, что работает программа оздоровления трудящихся «Открытый Юг», ежегодно проводится около 350 событийных мероприятий, ещё один плюс - отдыхающие в прибрежной зоне имеют возможность посещать горноклиматические курорты, - говорит Анатолий Пахомов.
Пока, присущая почти всем морским курортам, сезонность сохраняется только в Лазаревском районе. Но это временно. По мнению мэра Сочи, все изменится благодаря созданию «магнитов» - точек притяжения отдыхающих.
Среднегодовая загрузка курорта 78 %. Фото Александр Лебедев
- Лазаревский район также должен стать круглогодичным, и мы над этим работаем. В Лоо реализовали инвестиционный проект – построили хороший стадион на 10 тысяч мест, с двумя полями, тренировочными залами, отелем. Он уже вводится в эксплуатацию. На очереди Головинка, где проделана большая работа по благоустройству, - рассказал он.
На Российском инвестиционном форуме 2019 власти Сочи планируют подписать 14 соглашений на общую сумму 9,2 млрд рублей и большинство из них касаются именно развития Лазаревского района. Среди проектов – строительство марины в Головинке и крытого круглогодичного аквапарка с морской водой, куда могли бы приезжать отдыхающие из Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.
- Инвестиционные предложения есть по каждому прибрежному поселку, и они вызывают интерес у наших партнеров, - подчеркнул Анатолий Пахомов.
ГОРОД СТАНОВИТСЯ УМНЫМ
Сочи стал одним из первых городов страны, где реализуется концепция «Умный город». Она предусматривает использование цифровых технологий в различных сферах городской жизни и позволяет эффективно использовать ресурсы.
- У нас накоплен достаточно большой опыт по внедрению «умных» технологий, мы эту работу начали более пяти лет назад – в преддверии зимних Олимпийских игр. За эти годы стопроцентную эффективность продемонстрировала система «Безопасный город», хорошо себя рекомендует и система «Умный транспорт», внедрение которой сейчас идет полным ходом. Дальнейшая наша задача – широкое внедрение цифровых технологий в процессы управления жилищно-коммунальным хозяйством и социальной инфраструктурой, - говорит Анатолий Пахомов.
Среди партнеров, которые помогут Сочи в реализации концепции «Умного города» - ГлавНИВЦ Управделами Президента, Росатом, Мегафон и Ростелеком.
Главный курортный город страны готов делиться накопленным опытом и перенимать идеи у соседей. Фото Александр Лебедев
Уже в новом сезоне в Сочи начнет работу мобильное приложение, которое сможет предоставить всю информацию о множестве объектов показа на курорте, нужно лишь навести камеру на достопримечательность.
В Лазаревском районе готовят к запуску конкурс на создание «умного освещения». Проект подразумевает установку энергосберегающего уличного освещения, которое тратит минимум энергии благодаря датчикам движения.
НЕ КОНКУРЕНТЫ, А ПАРТНЕРЫ
Сочи, как главный курортный город страны, готов делиться накопленным опытом и перенимать передовые идеи у соседей. Сегодня это сотрудничество может выйти на новый уровень. На РИФ-2019 подписано соглашение о развитии территорий для отдыха и лечения, которое призвано объединить города Черноморского побережья, которые специализируются на отдыхе и лечении.
- В свое время, когда появился Крым, возникали вопросы «Мы конкуренты или партнеры?». На это администрация Сочи всегда твердо отвечала: «Мы партнеры!». Чтобы это закрепить, мы создали Ассоциацию курортных городов. А по нынешней задумке мы объединим усилия не только мэров, но и губернаторов, объединив уже курортные территории. Конечно, это придаст дополнительный импульс, и поможет достичь главной цели – обеспечение круглогодичного туристического потока и повышение качества услуг на курортах, - подчеркнул Анатолий Пахомов.
Уже сегодня у Сочи подписаны соглашения с 34 регионами России, работодатели из которых направляют на лечение и отдых своих сотрудников в санатории курорта. При этом цены снижены до 1200-1800 рублей в сутки, и это с лечением! Такой подход позволяет оздоровить больше граждан и обеспечить круглогодичную работу санаториев и пансионатов. Только в прошлом году по этой программе в Сочи отдохнули порядка 50 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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