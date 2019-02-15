Глава Тульской области Алексей Дюмин представил на Российском инвестиционном форуме проект «Композитная долина»

Делегация Тульской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи представила крупные проекты, реализующиеся в регионе. В первый день работы форума 14 февраля стенд региона посетил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Губернатор Алексей Дюмин рассказал председателю Правительства России о приоритетных задачах, над которыми сейчас работает администрация области. В первую очередь это создание нового центра «Композитная долина»: уже сегодня в особой экономической зоне «Узловая» работают три резидента, развивающие новые технологии в области композитных материалов. В будущем регион делает большую ставку на развитие этого направления региональной промышленности.

Еще один важный проект федерального значения, над которым ведется активная работа – подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля. Отмечать юбилей одного из старейших городов России в 2020 году будет вся страна. Тульская область готовится принимать российских и зарубежных гостей, разрабатывая новые туристические маршруты и активно реставрируя исторический центр Тулы. Алексей Дюмин рассказал Дмитрию Медведеву об урбанистическом проекте «Тульская набережная», завершенном в июле 2018 года: красивый променад соединил набережную реки Улы с историческим центром Тулы. По итогам этой беседы премьер-министр России дал несколько поручений, которые позволят сделать праздник 500-летия Тульского кремля более масштабным и реконструировать исторический центр города в более сжатые сроки.

Более подробно тульский проект «Композитная долина» участники форума обсудили на панельная сессия «Инновационные научно-технологические центры. Какими они будут?». Главы регионов России и руководители профильных федеральных ведомств обсудили судьбу отечественных «технологических долин» - инновационных научных центров. Как отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Тульская области представила самую проработанную заявку на новый научный центр по композитным материалам. Губернатор Алексей Дюмин, в свою очередь, поделился опытом, который регион накопил в ходе работы над проектом «Композитная долина».

Закон «О научно-технологических центрах» была подписан правительством РФ в июле 2017 года, и руководство Тульской области сразу же оценило преимущества, которые он дает для развития региональной экономики. Закон дает возможность молодым специалистам - аспирантам, ученым, инженерам, конструкторам получить максимум необходимой инфраструктуры и льготы для работы в приоритетных научно-технологических направлениях. По словам Алексея Дюмина, в регионе удалось найти применение этим возможностям на базе особой экономической зоны «Узловая»: в нее пришел новый резидент - компания «Унихимтек», основанная совместно с Московским государственным университетом. Она выпускает огнеупорные и огнестойкие материалы, которые используют крупные российские компании – «Транснефть», РЖД, «ОАК». Важный плюс - вся продукция, которую планирует производить «Унихимтек», является импортозамещающей.

Стенд Тульской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Планируется, что в будущем в Тульской области появится крупный современный научный центр: в одном кампусе предполагается создать Центр инновационных разработок и экспериментальной химии, Научно-технологический полигон, Центр техногенной и экологической безопасности стран БРИКС, Инжиниринговый центр и опытно-промышленные линии с самым современным оборудованием. На части территории особой экономической зоны «Узловая» разместятся производства, разработанные в «Композитной долине». Сейчас на ОЭЗ «Узловая» уже реализуются три таких проекта. Одним из лидеров движения стал ТулГУ, разработавший свою программу развития композитных материалов.

- В дальнейшем долина может расширить свою географию за счет присоединения к проекту заинтересованных регионов, при этом не нарушая уже сформировавшийся научно-производственный каркас страны, - рассказал губернатор Тульской области.

Вместе с тем, по словам главы региона, работа над проектом выявила и ряд проблем. В России практически не готовят специалистов по созданию и развитию новых композитных материалов, и эту задачу в стране еще предстоит решить. Другие проблемные точки – в стране запаздывает стратегия развития новых материалов, давно не обновлялась дорожная карта. И, наконец, компании – основные потребители композитных материалов по-прежнему предпочитают покупать их за рубежом, финансируя таким образом иностранных конкурентов. На все эти проблемы, по словам Алексея Дюмина, необходимо обратить самое пристальное внимание.

Проект «Композитная долина» уже привлек внимание потенциальных инвесторов. Так, во время дискуссии председатель правления ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь предложил рассмотреть перспективу производства в Тульской области композитных материалов для строительства современных российских самолетов.

Первый день форума выдался для делегации Тульской области по-настоящему насыщенным. Губернатор Алексей Дюмин также принял участие в панельной сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути». Руководители субъектов РФ обсудили вопросы реализации национальных проектов в регионах и пути достижения целевых показателей.

- Активная работа регионов в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти по разработке инструментов федеральной политики позволит нам в полном объеме и в установленные сроки выполнить все задачи, поставленные Президентом России, - отметил Алексей Дюмин.

По словам главы Тульской области, исполнение Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – приоритетная задача регионов. Вместе с тем, как отметил губернатор, в ходе работы над ним в субъектах РФ столкнулись с рядом проблем. Например, показатели, определенные федеральными министерствами и ведомствами, не учитывают региональной специфики, поэтому необходимо рассмотреть возможность корректировки этих значений.

- Каждый субъект Российской Федерации имеет свою особенность. Невозможно в Туле, не имеющей аэропорта, экспортировать услуги по авиаперевозкам, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Один из национальных проектов, над которым активно работают в регионе – это проект «Цифровая экономика». В рамках его реализации Тульская область заключила 20 инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве, благодаря которым цифровую экономику в регионе удастся вывести на совершенно новый уровень. Заключенные соглашения принесут региону инвестиции в объеме более 20 млрд рублей. В области будут созданы новые современные производства, которые обеспечат туляков новыми рабочими местами, а бюджет – дополнительными доходами.