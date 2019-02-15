Радио «Комсомольская правда» исполняется 10 лет!

Являясь частью большого мультимедийного холдинга, Радио КП за 10 лет уверенно завоевало свою аудиторию. 24 часа в сутки 7 дней в неделю в радиоэфире освещаются самые резонансные и актуальные события в стране и мире.

Сегодня Радио КП — это федеральная радиостанция с 61 передатчиком и вещанием в 400 населенных пунктах от Калининграда до Владивостока. Каждый год Радио «Комсомольская правда» открывает все новые пункты вещания, а значит тысячи людей получают возможность настроиться с нами на одну волну. В процессе запуска вещание в Астрахани, Санкт-Петербурге и Нижневартовске.

Рост подтверждают и медиа-показатели - по данным исследовательской компании Mediascope за 2018 год, Радио КП стало самой быстрорастущей радиостанцией. Ежедневно нас слушает 1,4 миллионов человек, ежемесячно – 4,3 миллиона. Технический охват аудитории на сегодняшний день более 53 миллионов человек.

За 10 лет в студии Радио КП побывали сотни артистов, политиков, звезд первой величины, общественных деятелей и экспертов. В 2018 году гостем прямого эфира стал президент России Владимир Путин.

Радио «Комсомольская правда» - заслуженный обладатель наград и премий, победитель многих профессиональных конкурсов. Радио КП регулярно входит в ТОП-8 по цитируемости по данным «Медиалогии» среди федеральных радиостанций. В отчетном годовом рейтинге за 2018 год Радио КП заняло 5 место, обойдя BusinessFM, Вести FM и Коммерсантъ FM.

Пост генерального директора радиостанции с 2013 года занимает известный медиаменеджер, лауреат Национальной Премии «Медиа-Менеджер года» в 2011 и 2016 годах, Александр Чепель. С 2019 года главный редактор радио – Андрей Горбунов.

В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте fm.kp.ru, в соцсетях - vk.com/radiokp, facebook.com/radkp и на канале Радио “Комсомольская правда” в Youtube.

Радио «Комсомольская правда» благодарит своих слушателей, которые были с нами все это время!