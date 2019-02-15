2019-02-15T13:35:58+03:00
Звезды

Пуговка из «Папиных дочек» закрутила роман со своим партнером по фигурному катанию

Парочка знала друг друга с самого детства, однако, чувства вспыхнули лишь несколько месяцев назад
Ольга АНТОНОВА
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Катя Старшова c Василием.Катя Старшова c Василием.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кажется, еще вчера вся страна следила за перепитиями сюжета сериала "Папины дочки", а сегодня юные актрисы уже выходят замуж, снимаются на обложках глянца и пробуют себя в серьезных драматических ролях. Время летит быстро, повзрослели и "Папины дочки."

И только младшая, Пуговка, актриса Катя Старшова если и делилась в своем инстаграме новостями то чаще всего из сферы учебы, подготовки к поступлению в институт и успехам в фигурном катании. Однако, теперь, когда самое волнительное - окончание школы и экзамены в вуз позади, нашлось время и для личной жизни. Сначала Катя просто публиковала фото с незнакомцем- ровесником, а месяц назад рассказала, что с Василием встретила Новый год. А на днях выложила совместное видео и пост-откровение.

"Так странно осознавать, что знаешь человека с самого глубокого детства, дружишь с ним, ездишь на тренировки и соревнования, а в итоге он настолько западает в твоё сердце, что становится трудно дышать, когда его нет рядом...Всё-таки жизнь слишком странная штука и со временем расставляет всё по своим местам. Никогда не угадаешь, что ты будешь чувствовать к человеку спустя годы. Прекрасно, когда эти чувства перерождаются, словно феникс и набирают неожиданно приятные обороты.

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Так странно осознавать, что знаешь человека с самого глубокого детства, дружишь с ним, ездишь на тренировки и соревнования, а в итоге он настолько западает в твоё сердце, что становится трудно дышать, когда его нет рядом...
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Порой стоит позволить быть человеку рядом и заботиться о вас, чтобы стать ещё счастливее и жизнерадостнее. Никогда не бойтесь и не стесняйтесь своих чувств. Любимые всегда должны быть рядом!", - написала Пуговка.

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Я улыбаюсь от счастья и снега. Ребят, поскидывайте идей для подарков семье и друзьям на Новый год
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С ровесником Василием девушка действительно познакомилась на совместных занятиях по фигурному катанию, пара даже вместе состояла в паре, но долгое время молодые люди просто приятельствовали. Пока не поняли, что это может перерасти во что больше.

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И с образом для выпускного бала актриса известного ситкома уже тоже определилась. На днях она опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографии наряда. Катя выбрала очень романтичный аутфит: нежно-голубое платье с пышной шифоновой юбкой и открытым декольте. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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