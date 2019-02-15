2019-02-15T21:46:18+03:00
Звезды

Звезда «Властелина колец» Орландо Блум и самая богатая певица планеты Кэти Перри объявили о помолвке

Актер сделал предложение в День Влюбленных и подарил невесте кольцо за 5 миллионов долларов [фото]
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Кэти Перри и Орландо Блум решили пожениться.Кэти Перри и Орландо Блум решили пожениться.Фото: EAST NEWS
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Они встречались три года, расходились и сходились снова, и вот теперь решили пойти к алтарю: 42-летний голливудский актер Орландо Блум и 34-летняя певица Кэти Перри обручились. Звезда «Пиратов Карибского моря» сделал предложение своей возлюбленной 14 февраля, в День святого Валентина. Новость о помолвке сообщила в Фейсбуке мама певицы Мэри Хадсон.

- Смотрите, кто обручился в День святого Валентина, - написала она, опубликовав снимок счастливой дочки и ее жениха.

Сама Кэти похвасталась в Инстаграме обручальным кольцом, а оно действительно впечатляет. Колечко в форме цветка стоит 5 миллионов долларов. В центре — редкий розовый бриллиант в четыре карата, вокруг — восемь белых бриллиантов поменьше.

Орландо подарил невесте кольцо стоимостью 5 миллионов долларов. Фото: Инстаграм.

Орландо подарил невесте кольцо стоимостью 5 миллионов долларов. Фото: Инстаграм.

Украшение вполне достойно Кэти, которая в 2018 году стала самой богатой певицей планеты. Артистка заработала 86 миллионов долларов и заняла первую строчку в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых исполнительниц мира. В этом списке она обогнала Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Рианну, Леди Гагу, Бейонсе, Селин Дион и других конкуренток. Но и это не рекорд — в 2015 году она тоже была на первой строчке рейтинга Forbes с доходом в 135 миллионов долларов. Надо полагать, заработки ее жениха гораздо скромнее, хотя в свое время он получал неплохие гонорары за "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря". Сейчас же, увы, карьера актера далеко не на взлете.

После развода с супермоделью Мирандой Керр – самым красивым «ангелом» Viсtoria's secret – Блум долгое время не был замечен в серьезных отношениях. Кэти и Орландо познакомились в 2016 году на вручении премии «Золотой глобус». Через год пара официально объявила о своем разрыве. А в 2018-м, после новогодней вечеринки в Японии, они снова сошлись.

Орландо три года был женат на супермодели Миранде Керр, у пары есть сын Флинн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Орландо три года был женат на супермодели Миранде Керр, у пары есть сын Флинн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Миранда Керр и Орландо Блум расстались в 2013 году. У пары есть сын Флинн. Мальчику сейчас семь лет. Пара поженилась в 2010 году на одном из карибских островов. А спустя три года — рассталась: семейная жизнь не выдержала слишком напряженных графиков обоих супругов. Миранда неоднократно входила в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. В 2013 году она заняла второе место в рейтинге Forbes с доходом в $7,2 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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