2019-02-16T16:02:13+03:00
Спорт

Бой Александр Поветкин - Александр Усик планируют провести в мае в США

Для украинца это будет первая встреча в тяжелом весе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В своем следующем бою на ринге Александр Поветкин может встретиться с Александром Усиком.В своем следующем бою на ринге Александр Поветкин может встретиться с Александром Усиком.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 16 февраля, появилась информация о том, что в мае может состояться бой двух топовых боксеров из России и Украины. Александр Поветкин может сойтись на ринге с украинцем Александром Усиком. Место проведения боя - Чикаго, и даже есть, по заверениям ESPN, точная дата - 18 мая. Эта идея возникла у промоутера Эдди Хирна.

В том случае, если поединок все-таки состоится, то для Усика это будет первая драка в тяжелом весе. Последний его бой был в ноябре прошлого года. Усик отправил в нокаут в Манчестере британца Тони Беллью, отстояв звание абсолютного чемпиона среди профи в первом тяжелом весе. А вот Александр Поветкин в сентябре 2018 года проиграл нокаутом в Лондоне британцу Энтони Джошуа.

32-летний Александр Усик за свою профессиональную карьеру провел 16 боев, 12 из них выиграл нокаутом. Ни разу украинский боксер не проигрывал свои встречи. Поветкин на 8 лет старше Усика. Среди профессионалов он провел 36 боев, 34 - победных, 24 - нокаутом, 2 раза проигрывал свои встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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