Фигуристка Алина Загитова задумалась о смене имиджа

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова очень дружна со своими поклонниками. Накануне Нового года они передали ей большой мешок с подарками, который пришелся по душе спортсменке. Алина выложила у себя в "сториз" Инстаграма все презенты, которые тщательно рассмотрела.

Кроме того, фигуристке часто присылают рисунки, которые она с интересом разглядывает. И один из таких объектов фанатского творчества натолкнул Загитову на интересную мысль - о легком смене имиджа.

teamzagitova stories Алины

- Я подумаю на этим цветом волос, - подписала рисунок Алина, на котором у нее в волосах - розовые пряди.

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде пройдет финал Кубка России по фигурному катанию, по итогам которого будет окончательно назван состав сборной на чемпионат мира 2019 года. Турнир пройдет в японском городе Сайтама.