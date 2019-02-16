2019-02-16T16:30:52+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова задумалась о смене имиджа

Рисунки фанатов натолкнули олимпийскую чемпионку на необычные мысли
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова очень дружна со своими поклонниками. Накануне Нового года они передали ей большой мешок с подарками, который пришелся по душе спортсменке. Алина выложила у себя в "сториз" Инстаграма все презенты, которые тщательно рассмотрела.

Кроме того, фигуристке часто присылают рисунки, которые она с интересом разглядывает. И один из таких объектов фанатского творчества натолкнул Загитову на интересную мысль - о легком смене имиджа.

teamzagitovateamzagitova
stories Алины
755 отметок «Нравится»15 комментариевInstagram

- Я подумаю на этим цветом волос, - подписала рисунок Алина, на котором у нее в волосах - розовые пряди.

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде пройдет финал Кубка России по фигурному катанию, по итогам которого будет окончательно назван состав сборной на чемпионат мира 2019 года. Турнир пройдет в японском городе Сайтама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью 1:1 с "Ньюкаслом"
В Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министра
Охранник Порошенко толкнул журналиста «России 1»
Бой Харитонов - Митрион: после боя с Митрионом у Харитонова диагностировали гематому
Меркель: Россия останется нашим партнером
Пенс заявил о невозможности защитить закупающие оружие у противника страны
Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
Лавров: Евросоюз дал втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией
Рябков прокомментировал речь Пенса на Мюнхенской конференции
США призвали всех занять решительную позицию против «Северного потока - 2»
В Москве установлен новый температурный рекорд этой зимы
Канцлер Германии Меркель заявила о необходимости согласования антироссийских санкций
Лужков одобрил идею объединения Москвы и Подмосковья
Мадуро предложил план развертывания армии на случай вторжения
Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot
Япония выразила надежду на визит министра иностранных дел РФ Лаврова в Токио
Президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе
Сестра политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit