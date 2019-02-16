Лидера "Пари Сен-Жермен" обвинили в ежедневной пьянке

Один из лидеров клуба "Пари Сен-Жермен" полузащитник Марко Веррати не до конца раскрыл свой потенциал. Как поведал парижский журналист Жюльен Лорен, итальянец почти каждый день пьет и курит, не соблюдая спортивный режим. Но не это мешает ему показывать хороший футбол.

- Верратти был одним из лучших в составе парижан в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Это очень странно, поскольку он привык развлекаться до утра. Он курит и пьет почти каждый день. Если бы он брал пример с Криштиану Роналду и соблюдал режим, то добился бы невероятных результатов, - заявил в прямом эфире радио BBC 5 Live журналист французской газеты Le Parisien Жюльен Лорен.

Итальянский футболист играет за "Пари Сен-Жермен" с 2012 года. 26-летний полузащитник пять раз побеждал в чемпионате Франции.

Напомним, что в первой игре плей-офф Лиги Чемпионов "ПСЖ" выиграл 2:0 у "Манчестер Юнайтед". Ответная игра пройдет 6 марта в Париже.