Кудрявцева в слезах огорошила Васильеву смертью любовника-миллионера

Народная артистка России Татьяна Васильева боится за свою сестру Аллу и молится за ее здоровье. Ведь именно Алла спасла ей жизнь, когда после измены Георгия Мартиросьяна актриса чуть не покончила с собой. Но это не все беды именистой актрисы.

В программе "Секрет на миллион" Татьяна Васильева рассказала, как едва не покончила с собой, основательно подготовившись к самоубийству. "Это был 14-й этаж жуткого дома какого-то с тараканами, со страшной жизнью. Это был самый страшный период, этот период видела моя сестра. Она очень испугалась, потому что я мысленно детей распределила, кто их возьмет. Сестра не отходила от меня, боялась, потому что я хорошо подготовилась", - поведала Васильева.

vasileva_vtg Татьяна Васильева посчитала все свои гонорары, дома и квартиры

По ее словам, Алла вытащила ее из этого состояния,после чего Татьяна нашла в себе силы жить дальше. Кроме того, актриса шокировала зрителей, раскрыв главную тайну своей жизни.

Артистка поведала о том, что тщательно скрывала. Оказывается, у нее был продолжительный роман с очень богатым женатым бизнесменом из Баку.

Актриса была замужем дважды. Ее первым супругом был актер Анатолий Васильев, а до 1995 года она состояла в браке с актером Георгием Мартиросяном. Сейчас 71-летняя артистка официально разведена.

Как призналась Татьяна Васильева, она изменяла обоим мужьям. На протяжении 16 лет у нее был тайный возлюбленный - спонсор театра Сатиры, миллионер Ариф Алекперов.

Бизнесмен жил в Баку, откуда регулярно приезжал в российскую столицу. Он красиво ухаживал за артисткой, осыпал ее подарками. Однако Татьяна отметила, что ее покорили не подарки, не деньги, а его качества. Она могла положиться на него, он был "мужчиной во всех отношениях".

При этом любовник не скрывал, что у него есть жена и дети. Бизнесмен не собирался бросать семью. "Это человек, который никак не помешал ни моей жизни, ни жизни моих детей. Он всегда оставался за кадром, но всегда был в моей жизни. Я вспоминаю его очень часто", - поведала Васильева.

Отношениям пришел конец, когда Алекперов внезапно пропал, заявив Татьяне, что его могут убить. Вскоре Васильевой объявили, что Арифа действительно убили. Спустя четыре года мужчина объявился живым и здоровым, но любовь окончательно ушла. В итоге они расстались.

Татьяна Васильева не предполагала, как сложилась судьба бывшего любовника. Это выяснила Лера Кудрявцева. Ведущая показала своей гостье сюжет, в котором сын Алекперова рассказывает о смерти отца от инсульта. До самой смерти мужчина, когда по телевизору видел Татьяну Васильеву, ставил стул, доставал очки и внимательно смотрел на когда-то любимую женщину.

Васильева была настолько шокирована услышанным, что расплакалась в студии. "Не думала... Думала, жив... Я чувствую, что потеряла. Когда я не знала этого, то я не думала, что он, что его нет... А теперь все. Надежды больше нет", - только и смогла произнести срывающимся голосом Татьяна.

Лера Кудрявцева всегда близко к сердцу воспринимает откровения героев своей передачи. Она последовала примеру Васильевой - слезы потекли из ее глаз. Она успокоилась, выпив воды.