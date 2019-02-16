Вика взрослеет, но только внутри своего тела

Вике было три года, когда что-то произошло. Что-то с виду незначительное, но то, что сильно потрясло ее. То ли не поделила ли игрушку с кем-то из друзей в садике, то ли воспитатель слишком строго прикрикнул, то ли по маме слишком соскучилась — неизвестно. Но это «что-то» вызвало сильный стресс, который и запустил болезнь, таившуюся раньше где-то на уровне генов. И с этого для Вика – обычная девочка, которая бегала, болтала и танцевала - вдруг потеряла все навыки! В считанные дни она перестала двигаться и говорить. Лишь взгляд остался живым, чувствующим и думающим. И от этого родным было только тяжелее.

- Во взгляде дочки я видела гнев и радость, плач и смех, – говорит мама, которая сутками дежурила у постели ребенка. – Но только во взгляде! Там, внутри своего тела, Вика чувствовала и взрослела. Это одновременно вселяло и надежду, и отчаяние… Но одно я могу сказать точно, - то, что пережила тогда моя дочь, я бы пережить не смогла!

Эта страшная поломка организма называется «мальабсорбция фолата». Это генетическая мутация, при которой организм не вырабатывает достаточное количество элементов, необходимых для питания нервной системы. Встречается она очень редко. И в течение пяти лет Вике никто не мог поставить диагноз. Да так и не поставили бы, если бы не японские специалисты, на обследование к которым Вика попала только благодаря помощи неравнодушных людей.

Ура – причину установили! Но когда лечение, наконец, было подобрано, девочка была уже не способна управлять своим телом из-за атрофии мышц. Теперь потребуется не один курс реабилитации, чтобы научить ребенка заново ходить, работать руками и говорить. Однако шанс сделать это есть! У Вики есть возможность начать снова говорить, ходить и бегать, нужно только немного помочь…

И на данный момент, чтобы достичь этого, Вике нужна хорошая и удобная коляска, но у ее мамы просто нет на нее средств.

- Пожалуйста, помогите моей девочке! – умоляет мама. – Ведь Вика столько пережила, и так умеет ценить данное жизнью! Поверьте, так крепко обнимать и нежно целовать больше не умеет никто!

Коляска необходимая Вике для того, чтобы вернуться к нормальной жизни стоит 179 800 рублей. Пожалуйста, помогите приобрести ее!

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