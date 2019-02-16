2019-02-16T22:36:22+03:00
Общество

Кириенко: Конкурс "Лидеры России" способствует развитию участников

Сергей Кириенко отметил, что компании-партнёры уже проводят собеседования с участниками
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко Фото: Александр Щербак/ТАССПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко Фото: Александр Щербак/ТАСС
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 февраля, в Подмосковье состоялся полуфинал конкурса «Лидеры России». На церемонии открытия выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«КП» приводит основные тезисы его выступления перед будущими управленцами.

ГЛАВНОЕ – СОРЕВНОВАНИЕ С САМИМ СОБОЙ

"Главное соревнование в жизни – это соревнование с самим собой, с собственной ленью, страхами. Это соревнование вы уже прошли. У нас в этом году конкуренция больше, отбор участников жестче. 29 % всех заявок в стране – заявки от участников ЦФО. В этом году 900 человек прошли в полуфинал".

ПРОИГРАВШИХ НЕТ

"При правильном отношении и правильном подходе проигравших в этом проекте не существует. Потому что каждый из вас делает важный шаг в развитии. Это конкурс про развитие, про личное развитие, у которого нет ограничений, возраста, вообще нет никаких ограничений. Любые ограничения могут быть только внутренние".

К СИЛЬНЫМ ПРИСМАТРИВАЮТСЯ

"В этом году партнерами конкурса являются крупнейшие российские компании. Мы еще до финала не дошли, еще только полуфиналы идут, но я знаю, что компании - партнеры конкурса уже более 700 человек просмотрели и провели собеседования. Они начинают присматривать сильных, перспективных людей, начинают предлагать им возможности. Это очень здорово. Главное - это возможности".

ФИНАЛИСТОВ ЖДУТ СЛОЖНЫЕ ЗАДАНИЯ

"Все партнеры конкурса добавляют свои задания. Если в прошлом году задания все-таки больше шли из системы образования, то сейчас большая часть заданий в полуфинале и весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры, то есть это реальные сложные управленческие кейсы".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кириенко рассказал «КП», как вычислили жуликов на конкурсе

- Вопрос самореализации и успеха всегда стоит внутри самого человека, - рассказал «КП» Кириенко. - За другого нельзя «реализоваться». Государство может только создать условия. Ничего больше. Что для этого нужно? Первое – открытая система социальных лифтов. Должна быть гарантия, что это можно сделать без блата, без связей, без денег. Ну и через всю совокупность проектов, запущенную президентом, можно реализоваться. Хочешь на госслужбу? Пожалуйста! У тебя есть возможность попробовать свои силы на конкурсе «Лидеры России». Главное здесь – открытость и честность. В этом году мы сделали отбор ещё жёстче – в очном этапе провели поголовный ретест. Перепроверяются все. Около 16% попробовали сжульничать, не ожидая, что будет тотальная перепроверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Высокопоставленный инспектор из Москвы застрял в лифте в Элисте во время проверки сферы ЖКХ в Калмыкии
Главе комиссии ОП РФ по ЖКХ Игорю Шпектору, которому как раз перед этим инцидентом жители жаловались на работу подъемников в их доме, пришлось провести взаперти полчаса
Новости 24
Лавров прокомментировал заявление продюсера Би-би-си о кадрах "химатак" в Сирии
Лавров поставил на место журналиста New York Times
В Госдуме опровергли информацию о запрете покупать авто без гаража
Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец по случаю Дня сияющей звезды
В Кривом Роге подожгли и осквернили храм Украинской православной церкви
В Германии захотели избавиться от американских ядерных бомб
Глава МИД Австрии раскрыла детали новых санкций ЕС против России
Лавров: заместители глав МИД РФ и Японии 2 апреля обсудят тему мирного договора
Папа Римский Франциск лишил церковного сана бывшего архиепископа Вашингтона
Россия намерена соблюдать мораторий по ракетам средней и меньшей дальности
Более 10 тысяч «желтых жилетов» вышли на протесты во Франции
Лавров встретился с главой МИД Японии в Мюнхене
Лавров: США дали указание НАТО не посещать брифинг по ракете 9М729
На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»
Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и на Украине