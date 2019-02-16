Кириенко: Конкурс "Лидеры России" способствует развитию участников

Сегодня, 16 февраля, в Подмосковье состоялся полуфинал конкурса «Лидеры России». На церемонии открытия выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«КП» приводит основные тезисы его выступления перед будущими управленцами.

ГЛАВНОЕ – СОРЕВНОВАНИЕ С САМИМ СОБОЙ

"Главное соревнование в жизни – это соревнование с самим собой, с собственной ленью, страхами. Это соревнование вы уже прошли. У нас в этом году конкуренция больше, отбор участников жестче. 29 % всех заявок в стране – заявки от участников ЦФО. В этом году 900 человек прошли в полуфинал".

ПРОИГРАВШИХ НЕТ

"При правильном отношении и правильном подходе проигравших в этом проекте не существует. Потому что каждый из вас делает важный шаг в развитии. Это конкурс про развитие, про личное развитие, у которого нет ограничений, возраста, вообще нет никаких ограничений. Любые ограничения могут быть только внутренние".

К СИЛЬНЫМ ПРИСМАТРИВАЮТСЯ

"В этом году партнерами конкурса являются крупнейшие российские компании. Мы еще до финала не дошли, еще только полуфиналы идут, но я знаю, что компании - партнеры конкурса уже более 700 человек просмотрели и провели собеседования. Они начинают присматривать сильных, перспективных людей, начинают предлагать им возможности. Это очень здорово. Главное - это возможности".

ФИНАЛИСТОВ ЖДУТ СЛОЖНЫЕ ЗАДАНИЯ

"Все партнеры конкурса добавляют свои задания. Если в прошлом году задания все-таки больше шли из системы образования, то сейчас большая часть заданий в полуфинале и весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры, то есть это реальные сложные управленческие кейсы".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кириенко рассказал «КП», как вычислили жуликов на конкурсе

- Вопрос самореализации и успеха всегда стоит внутри самого человека, - рассказал «КП» Кириенко. - За другого нельзя «реализоваться». Государство может только создать условия. Ничего больше. Что для этого нужно? Первое – открытая система социальных лифтов. Должна быть гарантия, что это можно сделать без блата, без связей, без денег. Ну и через всю совокупность проектов, запущенную президентом, можно реализоваться. Хочешь на госслужбу? Пожалуйста! У тебя есть возможность попробовать свои силы на конкурсе «Лидеры России». Главное здесь – открытость и честность. В этом году мы сделали отбор ещё жёстче – в очном этапе провели поголовный ретест. Перепроверяются все. Около 16% попробовали сжульничать, не ожидая, что будет тотальная перепроверка.