На Берлинском кинофестивале раздали медведей

Конкурсная программа традиционно не отличалась высоким художественным качеством. Перемены давно назрели, и вот, наконец, в этом году спроваживают в отставку Дитера Косслика, директора Берлинале на протяжении последних 18 лет. И хотя на церемонии закрытия его провожали стоячей овацией, уйти на подъеме не получилось: к не самому сильному конкурсу добавилась большая проблема - уже во время фестиваля было объявлено, что фильм главного китайского режиссера Чжан Имоу показан не будет. На открытии председатель жюри, французская актриса Жюльет Бинош обвинила в срыве конкурсного показа китайских цензоров. Тем не менее, несмотря на все проблемы, Берлинале, продавший в этом году 300 тысяч билетов, остается крупнейшим публичным кинофестивалем в мире, чей механизм работает как часы, и в этом большая заслуга Косслика. Не исключено, что в следующем году те же люди, что призывали его отставку, будут пускать по нему большую слезу.

«Серебряного медведя» за выдающийся творческий вклад достался оператору норвежского фильма «Время воровать лошадей» Расмусу Видебеку - и правильно, кроме операторской работы в этой вещи действительно ничего нет.

Приз за лучший сценарий отошел фильму «Пираньи» по роману Роберто Савиано - за этим писателем давно охотится итальянская мафия, а он продолжает выпускать фильмы, ее обличающие. «Пираньи», в частности, обличают порядки в Неаполе, позволяющие становиться «крестными отцами» не карьерным преступникам, а в меру невинным 15-летним подросткам.

«Серебряные медведи» за лучшие роли достались китайцам Ван Дзиньчуню (актер) и Йонг Мей (актриса), сыгравшим в эпической мелодраме «Прощай, сын» Вонга Сяошуая - эта лирическая эпопея прослеживает частные проблемы простых китайцев на протяжении трех десятилетий, на фоне тектонических изменений в укладе страны, незаметно вырвавшейся из социалистического отстоя и выбившейся в мировые лидеры. Вот только вопрос, какой ценой - его и задает фильм.

Приз за лучшую режиссуру присужден немке Ангеле Шанелек за изысканный фильм «Я был дома, но» - культовая фигура в очень узких кругах, икона «берлинской школы», Шанелек действительно сняла, может быть, свой лучший фильм - о женщине, детях, интеллектуальных разговорах ни о чем, аренде велосипеда, репетициях «Гамлета».

Еще одной немецкой картине от женщины-режиссера, «Разрушительница системы» Норы Фингшайдт, достался приз Альфреда Бауэра за инновации, которых в ней ни на грош нет. Не считать же таковыми монотонные истерики 9-летней главной героини, страдающей неконтролируемыми вспышками гнева.

(В скобках заметим, что все фестивали сейчас лихорадочно подсчитывают, сколько «женских» фильмов допущено ими в конкурс - Берлинале по этому пункту обошло Канны с Венецией вместе взятые - 7 женщин-режиссеров соревновались за призы в этом году, и это почти половина от всей программы конкурса. Другой вопрос - качество их фильмов, и о нем мы молчать не станем).

Гран-при жюри при председательнице-француженке не могли не вручить Франсуа Озону за фильм «Милостью божьей», снятый по реальной истории, которая продолжается прямо сейчас, в городе Лионе, где несколько взрослых мужчин подали в суд на священника, принуждавшего их к сексу в летних католических лагерях. Фильм следует историям пострадавших и их семей, во всех подробностях повествуя о том, как болезнь и разложение одних порождают душевное нездоровье в других. Не отрицая важности темы (особенно в эпоху #MeToo, когда публичные заявления сексуального характера стали почти общим местом), не принижая праведный пафос необходимости выволакивать на свет секреты прошлого, как бы ни упирались те, кому выгодно держать все под покровом тайны, нельзя не сказать, что «Милостью божьей» - наименее кинематографичная, самая болтливая и нудная вещь французского режиссёра, парадоксально ударившегося в проповедничество в фильме, призывающем церковь к ответу.

«Золотого медведя» весьма неожиданно, хотя и в высшей степени справедливо, присудили действительно одной из лучших конкурсных картин - снятым в Париже «Синонимам» израильтянина Надава Лапида. Его главный герой, бывший израильский солдат, вынужден начинать свою жизнь в Париже в буквальном смысле с чистого листа, однако воинственный настрой гостя французской столицы натыкается на самую приветливую стену - у французов он тоже не может найти ни торжества демократии, ни идеалов свободы. Может быть, слишком многого требует? Неровный, но очень интересный, парадоксальный и совершенно непредсказуемый, с кучей режиссерских идей, современный кинороман выдержит не один просмотр - о таких раньше говорили: «дает пищу для размышлений».

Русских фильмов в главном конкурсе не было, однако участвовавшие в параллельных программах «Кислота» Александра Горчилина и «Мальчик русский» Александра Золотухина прошли с большим успехом при полных залах.