2019-02-17T11:38:19+03:00
Спорт

Станислав Никитин выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве

Неделю назад россиянин со своей сестрой Любовью Никитиной и Максимом Буровым завоевал «бронзу» в командных соревнованиях. И вот - новая победа
Сергей КИРИЛЛОВ
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Станислав НикитинСтанислав НикитинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Семейный подряд в российском фристайле продолжает приносить награды. Несколько дней назад на чемпионате мира в США «золото» в лыжной акробатике выиграл Максим Буров, младший брат Ильи Бурова, который завоевал «бронзу» на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. И вот новый успех.

На этот раз победу в этой же дисциплине, только уже на этапе Кубка мира в Москве, сборной России принес Станислав Никитин. Неделю назад на чемпионате мира Никитин, вместе со своей сестрой Любовью Никитиной и Максимом Буровым завоевал «бронзу» в командных соревнованиях. И вот теперь сам взошел на пьедестал, подстраховав Буровых, которые в главный финал не попали. Любовь Никитина на московском этапе в соревнованиях среди среди женщин стала 6-й.

Любопытно, что и Никитины и Буровы - представители одной спортивной ярославской школы. А если к ним еще прибавить Павла Кротова, тоже побеждавшего на этапах Кубка мира, то станет где живут и тренируются лучшие лыжные акробаты планеты.

Фристайл. Кубок мира. Москва (Россия)

Мужчины. Акробатика

1. Александр Никитин (Россия) - 128,96

2. Ван Синди (Китай) - 123,08

3. Ноэ Рот (Швейцария) - 119,91

4. Павел Кротов (Россия) - 101,81..

7. Максим Буров (Россия) - 109,29...

10. Илья Буров (Россия) - 83,19...

ИСТОЧНИК KP.RU

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