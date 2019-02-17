2019-02-17T13:03:15+03:00
Экономика

Москвич пять лет живет без денег

Он рассказал, легко ли обходиться в столице только картами
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Антон Белицкий перестал носить с собой кошелекАнтон Белицкий перестал носить с собой кошелекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Оплатить банковской картой сейчас можно практически все: новые туфли, пирожные, маникюр и занятия в фитнес-клубе. Целую тележку продуктов из супермаркета можно вывезти, приложив к терминалу смартфон, а билет метро купить в мобильном приложении «Метро Москвы». Одним словом - технологии идут вперед. Казалось бы, зачем вообще нужны бумажные деньги? Именно так подумал москвич Антон Белицкий и перестал носить с собой кошелек. Однако столкнулся с абсурдными ситуациями, когда все равно понадобились бы бумажные деньги.

Картошку фри бесплатно не дают

- Я фанат банковских карт, ненавижу наличные деньги, не люблю сдачу в магазинах, особенно монетки. При любой возможности я использую только карты. Более того я даже не ношу с собой наличные месяцами, не имею в кошельке ни одной купюры и не снимаю бумажные деньги. Из-за этого сталкиваюсь с проблемами оплаты, причем в учреждениях есть терминалы, которые еще 15 минут назад до моего прихода работали, а потом сбой и они ничего сделать не могут, - рассказывает «Комсомольской правде» Антон Белицкий.

Случай 1. Пришел в парикмахерскую недалеко от дома. C собой взял телефон, банковскую карточку. Хотел, чтобы быстро подстригли и я побежал по своим делам. Подстригли. Прикладываю карту. Говорят, что у них карты «Сбербанка» плохо работают и просят другую. А у меня другой нет. Предложили позвонить родственникам, чтобы те принесли деньги или сходить к ближайшему терминалу и снять деньги. Говорю: «Я пошел». Они попросили что-то оставить в залог. А у меня только телефон. Понятное дело, что это незаконно. Начали пугать полицейскими. Но не предлагали альтернативных способов заплатить. Я же не отказывался. Это у них возникли проблемы с приемом оплаты. В конце концов, пришлось оставить телефон в залог и снять деньги в банке. Конечно, друзья мне потом сказали: «Лучше иметь в кошельке хотя бы 500 рублей». Но какого черта, если у них на дверях написано, что принимают банковские карты?

Случай 2. Приехал на заправку. Залил бензин. Захожу оплачивать. Говорят, что терминал не работает. Пробую снять в банкомате - тоже не работает. Я на заправке, которая на трассе, куда идти? Говорю, чтобы сливали бензин. Но они не могут и настаивают: «Платите». Наше противостояние было минут 30. А потом чудо - у них заработал терминал. Самое удивительное, проблемы были с их банком, а не с моей картой.

Случай 3. Зашел в супермаркет. Потратил минут 40, собрал корзину с продуктами. На кассе говорят: «Карты не принимаем». Можно понять, если бы по громкой связи предупреждали, что оплата только наличными.

Случай 4. Приезжаю купить еду в «МакАвто». Постоял в очереди, делаю заказ. У меня полная машина детей, которые ждут картошку фри. В итоге я подъезжаю к окну оплаты, а у них проблемы. И, несмотря на то, что они friendly (c англ. дружелюбны), но они сказали, что лучше выкинут эту картошку, чем отдадут бесплатно.

Оплатить банковской картой сейчас можно практически все Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оплатить банковской картой сейчас можно практически всеФото: Михаил ФРОЛОВ

Юристы разрешают уходить без оплаты

Раньше подобные проблемы, как вспоминает Антон Белицкий, решались с помощью импринтера (устройство для создания оттиска карты). Потом компания брала этот слип (документ, по которому можно узнать информацию о проведении банковской операции) с подписью владельца карты и приходила в банк. Там у клиента по телефону уточняли данные и переводили указанную сумму с его карты. Собственно для этого не нужен был даже интернет. Как говорят в банках, сейчас это лазейка для мошенничества. Видимо, поэтому уже такие устройства и нельзя встретить в магазинах.

- Нет в законе такого пункта, что продавец может отказать вам, если у него нет сдачи, сломался интернет или плохое настроение. Вы можете дать водителю автобуса купюру 5000 рублей, а найти сдачу — это его задача. Тоже самое с банковскими картами, считаю, - говорит Антон Белицкий.

Юристы соглашаются с москвичом и считают, что он может спокойно уходить без оплаты.

- Клиент имеет право покинуть помещение (магазин, салон красоты). Никто его не имеет право задерживать, просить залог. Если вам оказали услугу, то у вас есть только устные договоренности, нет же договоров и чеков. Важно сфотографировать вывеску магазина, где будут указаны юридические данные и ЕГРН, тогда можно написать жалобу на магазин в Роспотребнадзор, - прокомментировала Ирина Захарова, специалист юридической службы Общества защиты прав.

Не в компетенции налоговой и Центробанка

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, говорят, что к ним обращаться не нужно, а лучше узнать, как поступать в налоговой инспекции.

- Если не работает терминал, то могут использовать приходный кассовый ордер (прим. документ первичного бухгалтерского учета, с помощью которого оформляется поступление денежных средств в кассу), но у клиента же все равно не было наличных средств. Продавцу и покупателю нужно договариваться на месте или по таким вопросам обратиться в налоговую инспекцию, - сказали в Роспортебнадзоре по Москве.

Антон фанат банковских карт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Антон фанат банковских картФото: Михаил ФРОЛОВ

Звоню в налоговую службу и там сразу же говорят, что это не их компетенция.

- Если бы продавец скрывал денежные обороты, не выдал чек, то тогда это к нам. В данных ситуациях клиенту не должны были предоставлять услугу. Можно написать обращение в жалобную книгу. Также необходимо рассматривать другие альтернативные способы оплаты, - посоветовали в Федеральной налоговой службе.

В Центробанке также сказали, что такими вопросами не занимаются.

- По законодательству о защите прав потребителей продавец/исполнитель должен информировать потребителя об условиях продажи товара/оказания услуги. Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области потребительского рынка осуществляется Роспотребнадзором, - сказали в пресс-службе Банка России.

Покупатель хочет кешбэк, а продавцы — не платить 3%

После десятка телефонных звонков открываем российские законы. Оказывается, согласно статьи 16.1 Закона о защите прав потребителей № 2300-1, продавцы не обязаны принимать банковские карты международных платежных систем (Visa или Mastercard). А вот карту «МИР» принять обязаны (такое правило для предприятий торговли, оборот которых за предыдущий год превысил 40 млн рублей) либо произвести наличный расчет в рублях.

- В России нужно всегда иметь наличные, - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Исключительное использование банковских карт при покупках и оплате услуг, наверное, тоже имеет в себе какой-то скрытый смысл — например, парень хочет получать кешбэк (возврат наличных денег). У предпринимателей тоже есть свои выгоды — отключили на время терминал, сказали, что технические причины и просят наличные. Зачем? Чтобы избежать 3% c каждого платежа, которые они должны платить банку за проводимую операцию. Пока такие грабительские комиссии — отказывать в приеме карт будут.

КСТАТИ

Защита банковских карт

С электронных счетов и карт у россиян уводят по 1 млрд. рублей в год! И часто преступникам помогают сами держатели банковских карт. Ведь большинству кажется, что с ними такого произойти не может. Еще как может. Рассказываем, как это работает и как защитить свои банковские карты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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