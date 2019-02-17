Москвич пять лет живет без денег

Оплатить банковской картой сейчас можно практически все: новые туфли, пирожные, маникюр и занятия в фитнес-клубе. Целую тележку продуктов из супермаркета можно вывезти, приложив к терминалу смартфон, а билет метро купить в мобильном приложении «Метро Москвы». Одним словом - технологии идут вперед. Казалось бы, зачем вообще нужны бумажные деньги? Именно так подумал москвич Антон Белицкий и перестал носить с собой кошелек. Однако столкнулся с абсурдными ситуациями, когда все равно понадобились бы бумажные деньги.

Картошку фри бесплатно не дают

- Я фанат банковских карт, ненавижу наличные деньги, не люблю сдачу в магазинах, особенно монетки. При любой возможности я использую только карты. Более того я даже не ношу с собой наличные месяцами, не имею в кошельке ни одной купюры и не снимаю бумажные деньги. Из-за этого сталкиваюсь с проблемами оплаты, причем в учреждениях есть терминалы, которые еще 15 минут назад до моего прихода работали, а потом сбой и они ничего сделать не могут, - рассказывает «Комсомольской правде» Антон Белицкий.

Случай 1. Пришел в парикмахерскую недалеко от дома. C собой взял телефон, банковскую карточку. Хотел, чтобы быстро подстригли и я побежал по своим делам. Подстригли. Прикладываю карту. Говорят, что у них карты «Сбербанка» плохо работают и просят другую. А у меня другой нет. Предложили позвонить родственникам, чтобы те принесли деньги или сходить к ближайшему терминалу и снять деньги. Говорю: «Я пошел». Они попросили что-то оставить в залог. А у меня только телефон. Понятное дело, что это незаконно. Начали пугать полицейскими. Но не предлагали альтернативных способов заплатить. Я же не отказывался. Это у них возникли проблемы с приемом оплаты. В конце концов, пришлось оставить телефон в залог и снять деньги в банке. Конечно, друзья мне потом сказали: «Лучше иметь в кошельке хотя бы 500 рублей». Но какого черта, если у них на дверях написано, что принимают банковские карты?

Случай 2. Приехал на заправку. Залил бензин. Захожу оплачивать. Говорят, что терминал не работает. Пробую снять в банкомате - тоже не работает. Я на заправке, которая на трассе, куда идти? Говорю, чтобы сливали бензин. Но они не могут и настаивают: «Платите». Наше противостояние было минут 30. А потом чудо - у них заработал терминал. Самое удивительное, проблемы были с их банком, а не с моей картой.

Случай 3. Зашел в супермаркет. Потратил минут 40, собрал корзину с продуктами. На кассе говорят: «Карты не принимаем». Можно понять, если бы по громкой связи предупреждали, что оплата только наличными.

Случай 4. Приезжаю купить еду в «МакАвто». Постоял в очереди, делаю заказ. У меня полная машина детей, которые ждут картошку фри. В итоге я подъезжаю к окну оплаты, а у них проблемы. И, несмотря на то, что они friendly (c англ. дружелюбны), но они сказали, что лучше выкинут эту картошку, чем отдадут бесплатно.

Оплатить банковской картой сейчас можно практически всеФото: Михаил ФРОЛОВ

Юристы разрешают уходить без оплаты

Раньше подобные проблемы, как вспоминает Антон Белицкий, решались с помощью импринтера (устройство для создания оттиска карты). Потом компания брала этот слип (документ, по которому можно узнать информацию о проведении банковской операции) с подписью владельца карты и приходила в банк. Там у клиента по телефону уточняли данные и переводили указанную сумму с его карты. Собственно для этого не нужен был даже интернет. Как говорят в банках, сейчас это лазейка для мошенничества. Видимо, поэтому уже такие устройства и нельзя встретить в магазинах.

- Нет в законе такого пункта, что продавец может отказать вам, если у него нет сдачи, сломался интернет или плохое настроение. Вы можете дать водителю автобуса купюру 5000 рублей, а найти сдачу — это его задача. Тоже самое с банковскими картами, считаю, - говорит Антон Белицкий.

Юристы соглашаются с москвичом и считают, что он может спокойно уходить без оплаты.

- Клиент имеет право покинуть помещение (магазин, салон красоты). Никто его не имеет право задерживать, просить залог. Если вам оказали услугу, то у вас есть только устные договоренности, нет же договоров и чеков. Важно сфотографировать вывеску магазина, где будут указаны юридические данные и ЕГРН, тогда можно написать жалобу на магазин в Роспотребнадзор, - прокомментировала Ирина Захарова, специалист юридической службы Общества защиты прав.

Не в компетенции налоговой и Центробанка

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, говорят, что к ним обращаться не нужно, а лучше узнать, как поступать в налоговой инспекции.

- Если не работает терминал, то могут использовать приходный кассовый ордер (прим. документ первичного бухгалтерского учета, с помощью которого оформляется поступление денежных средств в кассу), но у клиента же все равно не было наличных средств. Продавцу и покупателю нужно договариваться на месте или по таким вопросам обратиться в налоговую инспекцию, - сказали в Роспортебнадзоре по Москве.

Антон фанат банковских картФото: Михаил ФРОЛОВ

Звоню в налоговую службу и там сразу же говорят, что это не их компетенция.

- Если бы продавец скрывал денежные обороты, не выдал чек, то тогда это к нам. В данных ситуациях клиенту не должны были предоставлять услугу. Можно написать обращение в жалобную книгу. Также необходимо рассматривать другие альтернативные способы оплаты, - посоветовали в Федеральной налоговой службе.

В Центробанке также сказали, что такими вопросами не занимаются.

- По законодательству о защите прав потребителей продавец/исполнитель должен информировать потребителя об условиях продажи товара/оказания услуги. Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области потребительского рынка осуществляется Роспотребнадзором, - сказали в пресс-службе Банка России.

Покупатель хочет кешбэк, а продавцы — не платить 3%

После десятка телефонных звонков открываем российские законы. Оказывается, согласно статьи 16.1 Закона о защите прав потребителей № 2300-1, продавцы не обязаны принимать банковские карты международных платежных систем (Visa или Mastercard). А вот карту «МИР» принять обязаны (такое правило для предприятий торговли, оборот которых за предыдущий год превысил 40 млн рублей) либо произвести наличный расчет в рублях.

- В России нужно всегда иметь наличные, - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Исключительное использование банковских карт при покупках и оплате услуг, наверное, тоже имеет в себе какой-то скрытый смысл — например, парень хочет получать кешбэк (возврат наличных денег). У предпринимателей тоже есть свои выгоды — отключили на время терминал, сказали, что технические причины и просят наличные. Зачем? Чтобы избежать 3% c каждого платежа, которые они должны платить банку за проводимую операцию. Пока такие грабительские комиссии — отказывать в приеме карт будут.

КСТАТИ

Защита банковских карт

С электронных счетов и карт у россиян уводят по 1 млрд. рублей в год! И часто преступникам помогают сами держатели банковских карт. Ведь большинству кажется, что с ними такого произойти не может. Еще как может. Рассказываем, как это работает и как защитить свои банковские карты (подробности)