Биатлонист Гараничев: «Просто опоздал на старт. Извините»

На американских этапах Кубка мира сборная России выступает на шатко ни валко. Мало того, что сразу несколько биатлонистов из первого состава не полетели за океан, так и у оставшихся не все ладится. Александр Логинов никак не может справиться с высотой и промахивается... А тут еще Евгений Гараничев не явился на старт. Все уже забеспокоились, что же произошло?

Евгений успокоил и немного обескуражил своих поклонников, написав в инстаграм:

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт .. Извините!!!»

Тренер сборной России Сергей Белозеров, впрочем, не стал драматизировать ситуацию и сообщил, что Гараничева никак наказывать не будут и он побежит смешанную эстафету.

- По-простому говоря, это нарушение трудовой дисциплины. Для начала это не выговор, но порицание, - сказал в эфире "Матч ТВ" Белозеров.

Как говорится, с кем не бывает. Только вот обидно, что у Гараничева в спринте был лучший результат среди наших биатлонистов - 15-й, а значит и лучшие шансы отыграться в гонке преследования. Но Гараничев опоздал, а Логинов, проигравший в спринте полторы минуты, в пасьюте смог добраться лишь до 7-го места.

Надеемся, что к чемпионату мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, наши ребята наберут хорошую форму и не будут мазать мимо мишеней и целых стартов.

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