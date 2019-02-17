Таможня попросила усилить продуктовые контрсанкции

Федеральная таможня негодует — Россия европейские харчи импортировать запретила, но санкционка почему-то продолжает продаваться и на рынках, и в магазинах.

Оказывается, западные поставщики юлят и постоянно норовят наших проверяющих на границе обмануть. Продуктовое эмбарго не абсолютное, какую-то еду из развитых капстран возить можно. Этим и пользуются — одни товары маркируют, как другие. Испанский хамон везут под видом мясных консервов.

А так как таможня устраивает лишь выборочные проверки, то часть санкционки благополучно проскакивает. Не вся конечно — недавно в Москве разово уничтожили 5,5 тонн сыров и колбас из ЕС. Но раз за четыре года поток контрабандной еды не иссяк, то прибыль стоит риска.

Что, в связи с этим, предлагает ведомство: запретить не отдельные товары, а целые группы. Все мясо, всю рыбу. Тогда контрсанкции ударят по консервам (мясным, рыбным, овощным), оливкам (маслу и в банках), орехам, джемам, меду, яйцам, фруктовому пюре и сокам. Под запретом окажутся живой крупный рогатый скот, овцы, козы, домашняя птица.

Письмо с предложениями ФТС отправила в Минсельхоз. В министерстве бумагу получили и обещали изучить.

Наши производители продуктов уже беспокоятся из-за предложений таможни. Россия по-прежнему зависит от поставок инкубационного яйца индейки и бройлера. Санкции на миндальную и кокосовую муку ударит по кондитерам. Некоторые пищевые добавки и ароматизаторы тоже попали в список ФТС, а они используются при изготовлении безалкогольных напитков.

А может быть, расширение наших контрсанкций только поможет отечественным производителям? Ведь когда-то тоже кричали, что без турецких томатов нам не жить. Получилось совсем наоборот.

- Производство тепличных овощей выросло на 65% с 2014 года, - рассказал президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев. - И рост продолжается. Ежегодно застраивается по 160 и более гектаров теплиц, объем инвестиций - 200 млрд. рублей. Импорт сократился на 40%.

Производство сыра в Костромской области выросло на 30-40%, доля импортной свинины сократилась в три раза, мяса птицы - в 2,5 раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин продлил контрсанкции еще на год

В России еще как минимум год продолжат действовать меры так называемого «продуктового эмбарго» - запрета на ввоз в страну целого ряда продовольственных товаров, произведенных в странах западного мира. Указ о продлении контрсанкций до конца 2019 года в отношении государств, принявших антироссийские санкции, подписал в четверг, 12 июля, Владимир Путин. Таким образом российский ответ Западу в августе отметит уже свое четырехлетие (подробности)

Четыре года контрсанкций: своей еды стало больше, но цены на часть продуктов - выше

оссийским продуктовым контрсанкциям исполнилось четыре года — 6 августа 2014-го Владимир Путин подписал указ, ограничивающий импорт еды из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

По оценке Французского исследовательского центра в сфере международной экономики, страны, попавшие под ограничения, потеряли 8,3 млрд. долларов. 6,37 млрд. приходится на государства Евросоюза (подробности)

В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России как «ограниченное»

Немецкие экономисты отмечают, что Германии удалось компенсировать сокращение оборота сельхозтоваров переориентацией на другие рынки (подробности)