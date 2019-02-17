Любимая блондинка Трампа отказалась от кресла в ООН из-за няни

Новое кадровое решение Дональда Трампа должно было добавить градус в и без того кипящую жизнь ООН. В декабре прошлого года было объявлено, что американским постпредом станет его любимая телеведущая Fox News и лицо Госдепа Хизер Науэрт. 48-летняя гламурная блондинка должна была сменить уставшую Никки Хейли. Последняя, запомнившаяся россиянам разговором с пранкерами Вованом и Лексусом о поддержке в пику Кремлю несуществующего острова Биномо, в отставку уже ушла. А вот Хизер так и не пришла...

- Последние два месяца стали серьезным испытанием для моей семьи, и поэтому я решила ради нее снять свою кандидатуру, - расплывчато объяснила дама.

Тем временем, американские СМИ уже выяснили, что же стряслось в семье несостоявшегося постпреда. И это якобы отнюдь не нехватка дипломатического опыта, за что многие критиковали Хизер, как только в ее карьере замаячила новая высота.

- У нее была няня, которая находилась в США на законных основаниях, но без надлежащей рабочей визы, - сообщила газета The New York Times.

А издание The Washington Post со ссылкой на три источника уточнило, что Хизер платила няне-ямайке зарплату наличными на протяжении десяти лет без налогов. Правда, потом погасила их за весь период. Сама Науэрт эту информацию не комментирует. А вот Трампу придется подыскивать очередного кадра в свою неустойчивую команду: по слухам, президент может назначить посла США в Канаде Келли Найт Крафт или посла в Германии Ричарда Гренелла. Его как раз недавно видели в компании с дочерью Трампа Иванкой. Мол, это все неспроста.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ:

«Конгресс мог не утвердить из-за отсутствия опыта»

- Здесь есть элемент лукавства. Хоть случай с няней и можно квалифицировать как уклонение от уплаты налогов, но это не такой серьезный проступок, чтобы отказываться от должности. Тем более это компенсировалось. У Трампа изначально сложно с назначениями, в Белом доме и Госдепе текучка. И посмотрите на ее биографию - дипломатического опыта фактически нет. А это вызвало бы возражения в Конгрессе при рассмотрении кандидатуры Науэрт. Это главное, а не няня-ямайка.