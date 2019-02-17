2019-02-17T15:17:28+03:00
Звезды

Певица из шоу «Голос» на BMW насмерть сбила водителя такси и сбежала с места аварии

Через час артистку нашли на севере Москвы [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Девушка отрицать факт аварии не сталаДевушка отрицать факт аварии не сталаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Певица Юлия Райнер, бывшая участница проекта «Голос-4», сбила водителя такси в Москве. Мужчина скончался на месте. Авария произошла 16 февраля на Ленинградском шоссе.

- Около 18.00 девушка ехала на автомобиле BMW по Ленинградскому шоссе. Там же в районе дома №134 остановил машину таксист, вышел, чтобы осмотреть авто. Предположительно, была техническая неисправность. Водитель BMW, по предварительным данным, не заметила мужчину и сбила, - рассказали «Комсомольской правде» в ГИБДД по Москве.

Увидев, что мужчина лежит без сознания, певица решила сбежать - завела машину и уехала в неизвестном направлении. Прибывшие на место трагедии сотрудники ГИБДД посмотрели по камерам видеонаблюдения, что здесь была еще одна машина. Был объявлен «План перехват» и по автомобильным номерам спустя час BMW нашли на севере Москвы.

- На машине были характерные повреждения после аварии, - добавили в правоохранительных органах.

Девушка разрыдалась, отрицать факт аварии не стала. Сказала, что сразу не поняла, был ли еще тогда жив мужчина. Но и вызывать «скорую помощь» она не стала. Таксист тем временем скончался прямо на дороге.

Представители Юлии Райнер пока отказываются что-либо комментировать.

- Я сама из СМИ узнала информацию об аварии. Правда это или нет? Не знаю, - сказала «Комсомольской правде» Марина, менеджер артистки. - В Москве Юлия или нет — тоже не знаю. Где была вчера — не могу сказать. Дозвониться пока до Юлии не могу.

Юлия Гаврилова "Broken Vow" - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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