Без долгов и эротических фото: как выбирали десять претенденток на корону «Мисс России»

Ежегодно в России выбирают самую красивую девушку. Ей вручают корону «Мисс России». Кто-то говорит, что за звание «самой красивой девушки страны» борются сначала их папы — меряются кошельками. Но реальность немного другая — сначала нужно пройти открытый кастинг, куда может попасть далеко не каждая девушка страны. Критерии довольно строгие, хотя среди них даже нет точных параметров бедер и груди.

Ежегодно в России выбирают самую красивую девушкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692357" frameborder="0"></iframe> Открытый кастинг «МИСС РОССИЯ 2019» в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити».Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Участницей конкурса могла стать девушка, являющаяся гражданкой России, от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров, не замужем и без детей, без татуировок и вредных привычек. У девушки не должно быть фотографий и видео эротического содержания, а также никаких задолженностей, - говорят организаторы конкурса.

На открытый кастинг пришли более 100 девушекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подходящих кандидатур было больше 100. Девушки со всей России съехались 16 февраля на открытый кастинг, который проходил в московском торговом центре «Афимолл». В жюри посадили уже признанных красавиц, а именно певицу Татьяну Котову (титул «Мисс Россия 2006»), модель Ксению Сухинову (титулы «Мисс Россия 2007» и «Мисс Мира 2008»), модель София Никитчук (титулы «Мисс Россия 2015» и 1-ая вице-мисс Мира 2015).

Девушки со всей России съехались 16 февраля на открытый кастингФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В первую очередь, смотрели на внешние данные девушек, чтобы умели держаться на сцене. Объем бедер и талии уже давно не главные критерии, по которым ставят оценки, - рассказала представитель жюри Ксения Сухинова.

Большинство участниц кастинга признали не самыми красивыми и только десять претенденток прошли в финал. Среди победительниц нет москвичек. Дальше у финалисток будет месяц на подготовку и в марте жюри определит самую красивую девушку России.

Татьяна Котова («Мисс Россия 2006»)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Имена победительниц открытого кастинга «Мисс Россия»:

Мария Сычева (Сургут), Елизавета Задорожная (Краснодар), Анастасия Лунева (Омск), Анастасия Вознюк (Севастополь), Мария Федулова (Волгодонск), Анастасия Боярских (Тюмень), Наталья Воробьева (Ангарск), Серафима Лапаник (Брянск), Валерия Гюкова (Бийск), Дарина Доржиева (Республика Калмыкия).

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Москве прошел открытый кастинг на участие в конкурсе «Мисс Россия-2019»