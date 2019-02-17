Студент упал на пути в метро на станции «Рязанский проспект»

В столичном метро 17 февраля упал студент одного из столичных вузов. Он выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Об этом «Комсомольской правде» сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

- 20-летний москвич, студент одного из столичных вызов, в 13.05 упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, - говорит Алексей Мышляев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692381" frameborder="0"></iframe> Появилось видео со станции метро Рязанский проспект, где человек упал на рельсы.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Для извлечения парня из-под поезда временно было снято напряжение с путей. Студента отправили в городскую клиническую больницу №15, так как у него открытая черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, переломы бедра и предплечья.

Сотрудники полиции уже опросили свидетелей на платформе и машиниста — все подтвердили, что парень сам шагнул на пути, никто его не толкал. Информацию передадут в прокуратуру на Московском метрополитене.