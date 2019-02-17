2019-02-17T15:57:58+03:00
Происшествия

Студент упал на пути в метро на станции «Рязанский проспект»

Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Сотрудники полиции уже опросили свидетелей на платформе и машинистаСотрудники полиции уже опросили свидетелей на платформе и машинистаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В столичном метро 17 февраля упал студент одного из столичных вузов. Он выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Об этом «Комсомольской правде» сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

- 20-летний москвич, студент одного из столичных вызов, в 13.05 упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, - говорит Алексей Мышляев.

Появилось видео со станции метро Рязанский проспект, где человек упал на рельсы.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Для извлечения парня из-под поезда временно было снято напряжение с путей. Студента отправили в городскую клиническую больницу №15, так как у него открытая черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, переломы бедра и предплечья.

Сотрудники полиции уже опросили свидетелей на платформе и машиниста — все подтвердили, что парень сам шагнул на пути, никто его не толкал. Информацию передадут в прокуратуру на Московском метрополитене.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе Вашингтона
Дмитрий Медведев заявил, что должен быть оптимистом
Концерн "Калашников" представил беспилотник-самоубийцу
Арабские Эмираты закупили у США противоракетный комплекс Patriot
Российская биатлонистка предложила поклонникам выйти на старт вместо нее
Первый президент Украины назвал Донбасс "другой страной"
Прощание с футболистом Эмилиано Салой прошло в его родном городе Прогресо
Сокольническую линию метро закроют 3 марта
Торговый центр на юге Москвы проверяют после сообщения о минировании
Порошенко назвал "историей успеха" текущую ситуацию на Украине
В Париже прошла массовая эвакуация из-за бомбы времен Второй мировой войны
На проходной Центрального Телеграфа в результате драки с охранником погиб мужчина
В состав новой модификации экипировки "Ратник" войдет сверхлегкий беспилотник
Массовая драка с стрельбой произошла в Лефортово
Ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Полпред Меняйло спасает Хакасию от замерзания из-за аварии
Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала
США доставили в Венесуэлу дополнительную гуманитарную помощь
Прощание с Михаилом Юрьевым пройдет в храме на Николоямской улице
Бой Минаков-Конго: Команда Виталия может опротестовать результат поединка
Российский боец Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере