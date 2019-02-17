Минтруд подготовит законопроект о ментальной инвалидности

Законопроект, который закрепит понятие ментальной инвалидности, будет подготовлен в 2019 году. В 2020 году его вынесут на обсуждение экспертов. Об этом сообщил замглавы Минтруда Григорий Лекарев в ходе сессии «Люди как люди» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Сейчас четкого определения этой категории граждан нет. В группу «ментальная инвалидность» входит целый спектр нарушений умственного и психического развития: шизофрения, эпилепсия, аутизм, дефекты речи, умственная отсталость, органические поражения ЦНС, генетические заболевания.

- Категория очень неоднородная, среди этих людей есть люди с одними особенностями, есть - с другими. Это тоже следует учитывать при предоставлении услуг, – заметил Лекарев.

Замминистра рассказал, что Комитет ООН по правам инвалидов отметил развитие инклюзивного образования в России. Все больше людей учится в инклюзивных школах, проступают в профессиональные образовательные организации.

Говоря о психологических интернатах, Лекарев заметил, что они в России пока закрыты от постороннего взгляда и не интересны обычным людям.

- Мы не сможем в обозримом будущем избавиться от них как от класса. Не сможем сказать, что у нас их нет. Но мы должны эти учреждения трансформировать, предоставляя услуги другого рода для их постояльцев. Мы должны создать систему услуг, которые позволят людям там проживать самостоятельно, и постепенно избавляться от этих учреждений, - подчеркнул чиновник.