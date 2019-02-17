2019-02-17T21:17:25+03:00
В мире

Гендиректор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса: "В Гаити уровень бедности превышает 80%. Ситуация похожа на земной ад!"

В эфире Радио "Комсомольская правда" Егор Лидовской подчеркнул, что весь доход страны "перекачивается в Штаты"
Виктория ИВАШЕЧКИНАЛилия БУЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"В Гаити уровень бедности превышает 80%. Ситуация похожа на земной ад!": гендиректор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса заявил о ужасающем положении островного государства"В Гаити уровень бедности превышает 80%. Ситуация похожа на земной ад!": гендиректор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса заявил о ужасающем положении островного государстваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В эфире Радио "Комсомольская правда" генеральный директор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал ведущей Лилии Булатовой о крайне бедственном положении Гаити.

- Ситуация в Гаити катастрофическая абсолютно, их экономическое положение всегда было очень и очень тяжелым, потому что, как мы знаем, Гаити всегда находилось под серьезным влиянием США. Поэтому никакого своего дохода, который страна зарабатывала, даже минимального, она не видела, - отметил гость программы.

Также Лидовской подчеркнул, что весь доход островного государства перекачивается в Америку. гендиректор Центра ответил, что мировая общественность часто слышит про тяжелую ситуацию на Кубе и в Венесуэле. Однако она не так страшна, как на Гаити.

- Говоря о Венесуэле, сам Хуан Гуайдо заявил о том, что в Венесуэле нуждаются в гуманитарной помощи 300 тысяч человек. Это, на минутку, 1% населения страны, перед приходом к власти команданте Чавеса, таких нуждающихся было 21%. Т.е. на лицо уменьшение числа голодающих, - отметил Лидовской.

В Гаити, по словам эксперта, общий уровень бедности превышает 80%, а количество недоедающих на текущий момент составляет 58%.

- Гаити одна из стран, где количество ниществующих людей выше, чем количество просто бедных. Поэтому ситуация там действительно похожа на земной ад!, - воскликнул Лидовской.

Гость программы также отметил, что мир практические ничего не знает о Гаити, потому что там катастрофическая нищета.

- Мир вообще не знает, что там происходит. И народ Гаити видит, что Россия, Китай, Турция, Иран поддерживают Венесуэлу, не дают американцам совершить государственный переворот,.И конечно, они видят в нас шанс быть услышанными, - подытожил Лидовской.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля в Венесуэле опровергли заявления о гуманитарном кризисе в стране. Вице-президент Делси Родригес отметила, что слухи являются "ложью для оправдания возможного вторжения в страну" со стороны США.

Также на днях стало известно, что жители Гаити протестуют против США и просят помощи у России. В столице страны Порт-о-Пренс манифестанты сожгли американский флаг.

Вспышка холеры на Гаити унесла сотни жизней.В многострадальной республике вспыхнула эпидемия давно побежденной болезни.Дмитрий СТЕШИН, Екатерина БОГДАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Британскиие СМИ узнали об ухудшающемся здоровье Сергея Скрипаля
Москву ждет резкое похолодание
Премьер-министр Польши отказался от визита в Израиль из-за слов Нетаньяху о Холокосте
Британская полиция начала расследование по флагу на Солсберийском соборе
СМИ США рассказали о российском "убийце танков Abrams"
Курц заявил о хороших отношениях между Австрией и Россией
Российский посол рассказал, сколько памятников Красной армии снесли в Польше с 2014 года
В Москве на Преображенском рынке случился сильный пожар
В США не хотят, чтобы сирийские власти взяли под контроль северо-восток страны
Диетологи назвали продукты для избавления от глубинного жира на животе
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтяной компании PDVSA
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе Вашингтона
Дмитрий Медведев заявил, что должен быть оптимистом