Гендиректор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса: "В Гаити уровень бедности превышает 80%. Ситуация похожа на земной ад!"

В эфире Радио "Комсомольская правда" генеральный директор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал ведущей Лилии Булатовой о крайне бедственном положении Гаити.

- Ситуация в Гаити катастрофическая абсолютно, их экономическое положение всегда было очень и очень тяжелым, потому что, как мы знаем, Гаити всегда находилось под серьезным влиянием США. Поэтому никакого своего дохода, который страна зарабатывала, даже минимального, она не видела, - отметил гость программы.

Также Лидовской подчеркнул, что весь доход островного государства перекачивается в Америку. гендиректор Центра ответил, что мировая общественность часто слышит про тяжелую ситуацию на Кубе и в Венесуэле. Однако она не так страшна, как на Гаити.

- Говоря о Венесуэле, сам Хуан Гуайдо заявил о том, что в Венесуэле нуждаются в гуманитарной помощи 300 тысяч человек. Это, на минутку, 1% населения страны, перед приходом к власти команданте Чавеса, таких нуждающихся было 21%. Т.е. на лицо уменьшение числа голодающих, - отметил Лидовской.

В Гаити, по словам эксперта, общий уровень бедности превышает 80%, а количество недоедающих на текущий момент составляет 58%.

- Гаити одна из стран, где количество ниществующих людей выше, чем количество просто бедных. Поэтому ситуация там действительно похожа на земной ад!, - воскликнул Лидовской.

Гость программы также отметил, что мир практические ничего не знает о Гаити, потому что там катастрофическая нищета.

- Мир вообще не знает, что там происходит. И народ Гаити видит, что Россия, Китай, Турция, Иран поддерживают Венесуэлу, не дают американцам совершить государственный переворот,.И конечно, они видят в нас шанс быть услышанными, - подытожил Лидовской.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля в Венесуэле опровергли заявления о гуманитарном кризисе в стране. Вице-президент Делси Родригес отметила, что слухи являются "ложью для оправдания возможного вторжения в страну" со стороны США.

Также на днях стало известно, что жители Гаити протестуют против США и просят помощи у России. В столице страны Порт-о-Пренс манифестанты сожгли американский флаг.