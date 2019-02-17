На днях в культурной жизни восточной Англии произошло знаковое событие. В городе Ипсвич графства Суффолк во время празднования китайского Нового года в местном театре выступила российская казачья трюковая группа. Это, пожалуй, первое появление творческого коллектива из России на английской сцене за последние десять лет. До этого отношения двух стран носили весьма специфичный характер, «пришпиленный» событиями в Солсбери и густо приправленный «Новичками».

О том, как на берегах туманного Альбиона оказались казаки из России, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал художественный руководитель труппы Игорь Моисеев.

ОТ ВАРНЫ ДО ИПСЧИЧА

– Как вы оказались в Англии?

– Наша группа «Стрелков хутор» существует уже несколько лет. Тренируемся на базе местного казачьего общества под Подольском. Здесь есть все, что нам надо: и конноспортивный комплекс, и спортзал. Три года назад здесь собралась группа товарищей, заинтересованных в возрождении казачьего боевого искусства. Мы дрались на саблях, рубились шашками, метали ножи, щелкали арапниками, оттачивали рукопашный бой, изучали боевую казачью лезгинку, старинные песни казаков. Местный атаман Вадим Парфенов (ныне покойный, к сожалению) всячески нам в этом способствовал. Чуть позже нас стали приглашать на разные праздники и фестивали по Москве и области. В Youtube появились видео этих выступлений. Вот по этим видео на нас и вышли зарубежные организаторы массовых мероприятий.

Туманный Альбион переполошили казаки с флагом и шашками наголо.

– То есть Англия была не первой страной, где отметились казаки из Подольска?

– До этого нас приглашал в гости мэр болгарского села Казашко Гергана Петкова – на праздник, посвященный 110-летию со дня основания села.

– Казашко – уж не казачье ли название?

– Ход мыслей правильный. В свое время это село на берегу Варненского озера основали ушедшие из России казаки-некрасовцы. Они здесь осели, занимались рыболовством, ткачеством, другими промыслами. Отсюда и пошло название – Казашко. На местном кладбище много могил с русскими именами – Иван, Степан, Остап, Федор, Агриппина… Несколько прямых потомков этих казаков живут в селе до сих пор.

Группа «Стрелков хутор» существует уже несколько летФото: Личный архив

– Как вас встретили болгары?

– Прекрасно. И экскурсии были, и поездки по морю, и выезды на природу. Гергана опекала нас как родных. В Болгарии вообще к русским относятся трепетно. Это был август, и погода стояла прекрасная. Мы и купались, и давали мастер-классы для взрослых и детей – прямо на берегу моря. Самые теплые воспоминания остались.

– А как вас занесло в Англию?

– Да тем же ветром. Накануне китайского Нового года (9 февраля) на нас вышла представитель китайской общины города Ипсвич Оливия Боланд. Оливия – предприниматель, владелец собственной страусиной фермы. Ей понравились наши видео. Она пригласила наше трио в Англию, на празднование Нового года по китайскому календарю. Мы согласились.

– С визами проблем не было? Говорят, в Англию ее непросто получить…

– Мы тоже ждали подвоха. Трое крепких парней с кучей холодного оружия после скандального дела Скрипалей едут в Англию… Но у нас все-таки было официальное приглашение от китайской стороны. К тому же за нас хлопотало перед МИДом Центральное казачье войско – по просьбе хуторского атамана. Короче, визы дали – причем на полгода. Теперь можно хоть каждые выходные в Англию летать.

– Вы в Ипсвиче обкатали ту же программу, что и в Болгарии?

– У нас ни одно выступление не повторяет предыдущего. Это закон жанра. Во время концерта в театре Ипсвича мы выступали два раза. Один раз – мини-спектакль на троих. Второй – соло с шашкой. Солировал Алексей Тетерин, один из лучших рубак в России.

– А что рубил?

– Лозу, пластиковые бутылки с водой. Бутылки Алексей рубил филигранно: взмах шашки, свист клинка, от бутылки отлетает очередная тонкая спираль пластика, а к потолку взлетает маленький водяной фейерверк. Китайцы аплодировали. Подозреваю, что они такого раньше не видели. Дрались на саблях, арапниках, жонглировали шашками.

В городе Ипсвич графства СуффолкФото: Личный архив

– У вас были какие-то свои фирменные трюки?

– А как же. Трюков много, и со стороны они кажутся опасными. Ножи летят по мишеням, сабли звенят, арапники щелкают прямо над головой выступающих. Публика замирает. На самом деле все тысячу раз продумано и безопасно. Особенно интересны трюки с ножами. Один из нашей группы – Сергей Баклыков – подлинный виртуоз ножа. Он отправляет ножи в цель с самых разных положений, с обеих рук, с разворота, с наброса. Но в Англии нам этот трюк сделать не дали – сказали, слишком опасно. А жаль. Это одна из наших «коронок».

– Выступление прошло гладко?

– Не совсем. Во время одного из трюков – после длинного и высокого прыжка – я неудачно приземлился. Прямо на сцене потянул подколенную связку. Резкая боль пронзила ногу, но я продолжил выступление. Танцевал лезгинку и дрался на саблях с одной здоровой ногой. Вторую подволакивал. Но китайцы ничего не поняли. Подумали, что это такая сценическая заготовка. Бывает. Искусство, повторюсь, требует жертв.

«ОСТОРОЖНО, РУССКИЕ!»

– У вас там были какие-то неприятные инциденты из-за дела Скрипалей?

– Были казусы. Мы жили у Оливии, в ее частном доме, в пригороде Стоумаркет. Как-то средь бела дня заглянули в местный магазин. Охрана тут же переполошилась: трое заглянувших в заведение явно неместных крепких парней в кубанках произвели на нее неизгладимое впечатление. Долгое время они метались, не зная, что предпринять. И в конце концов не придумали ничего лучшего, кроме как сообщить по громкой связи, что в магазине – подозрительные русские, возможен инцидент, сейчас сюда приедет полиция, и посетителям лучше держаться от русских подальше. А посетители и обслуживающий персонал, наоборот, кружили вокруг нас, рассматривали трех «тарзанов» со смешанным чувством восхищения и удивления.

Туманный Альбион переполошили казаки с флагом и шашками наголоФото: Личный архив

– Полиция приехала?

– Нет. И хорошо. Мы бы не стали перед ней пластаться, падать на пол и т.д. Мы же казаки. Ситуация могла развернуться очень драматично.

И еще был интересный момент. В одну из ночей случился ураган (в Англии зимой ветер – довольно частое явление), и на страусиной ферме Оливии на крышу одного из навесов упало несколько вырванных с корнем деревьев. Нас попросили помочь. Мы тут же согласились. Тем более что один из наших парней – Алексей Тетерин – профессиональный спасатель. Разбор таких вот завалов – его родная стихия. Мы попросили у Оливии бензопилу и две веревки. Нам их привезли. Алексей виртуозно резал деревья, перебрасывая пилу с одной руки в другую. Все получилось как в песне Высоцкого: «Мы тут же к вам заявимся с лопатами и с вилами, немного покумекаем – и выправим дефект!». За пятнадцать минут мы навели на ферме порядок. Русские еще раз доказали, что они – люди дела, и никакая экстремальная ситуация им нипочем.

КРЕАТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

– Как пришла в голову эта идея – рассекать в казачьей папахе по миру?

– В свое время я несколько лет работал в федеральном агентстве «Россотрудничество». Одна из функций агентства – продвижение репутационного имиджа России в мире. За время работы я познакомился со многими организациями соотечественников за рубежом, наладил какие-то связи. Два года по контракту провел за рубежом, в Монголии. Я видел, как многие соотечественники тоскуют по своей исторической родине, как рады любой весточке из России. Работать с ними – очень благодарное и интересное занятие. Именно в агентстве я понял, какие колоссальные возможности таит в себе народная дипломатия. Она может остановить войны, в корне поменять отношения между странами. Это еще в прошлом веке наглядно продемонстрировал Сергей Дягилев со своими «Русскими сезонами» в Париже и великий хореограф Игорь Моисеев. Только не ленись и креативь. Ну, возьмем для примера ту же Англию. Они нам – дело Скрипалей с «Новичком», а мы им – гастроли «Стрелкова хутора» по всему туманному Альбиону. В качестве «нашего ответа Чемберлену», так сказать. Плюс интервью, мастер-классы для всех желающих, общение с жителями… И посмотрим, чья возьмет в общественном мнении.

Везде нашиФото: Личный архив

Сейчас, кстати, возник новый термин – креативная дипломатия. Это тоже про нас. То, чем мы занимаемся, – симбиоз тематического туризма и некоего мессианства по отношению к нашим соотечественникам за рубежом. Когда тебя за границей встречают как мессию, это подогревает честолюбие и жизнь наполняется новым смыслом. Востребованность – это наше все.

– А в России вы что, меньше востребованы?

– А в России лично мне уже неинтересно. От слова «совсем». Здесь приглашения нашему коллективу поступают регулярно, но только для того, чтобы организаторы поставили галочку: фестиваль проведен, творческие коллективы приглашены, деньги освоены. Всем спасибо, все свободны.

– Деньги освоены в том числе и вами?

– Да как раз нет. Деньги за наши выступления успешно осваиваются без нас. Считается, что мы должны выступать на чистом энтузиазме. А иначе, мол, что вы за казаки?

Ребята из нашей группы куда-то периодически ездят, а я ко всем внутрироссийским предложениям давно отношусь без малейшего энтузиазма.

– То есть коллектив выступает без руководителя?

– А у нас в группе каждый – человек-оркестр. Для всех представителей «Стрелкова хутора» разработана своя сольная программа выступлений. Казак – это ведь универсальный воин, к любому оружию свычен, готов в одиночку драться против многих врагов. Так и мы. Выступаем в одиночку, на любой сцене, с полным пакетом подручных средств – от ножа до арапника.

– Получается, за рубежом вам выступать намного интереснее, чем в России?

– Это просто несравнимые вещи. Там мы – желанные гости. В России – деталь интерьера. Российские организаторы «праздников жизни» смотрят на нас и одновременно сквозь нас. И я не вижу ни малейших предпосылок, чтобы эта ситуация изменилась в будущем. Поэтому мы и заточены больше на зарубеж. И еще есть один момент. В России отношение к казачеству самого общества и многих официальных структур, мягко говоря, неоднозначное. Как нас только не называют: ряженые, лампасники и т.д. Это вымораживает. За границей же к российским казакам отношение исключительно положительное. Там нас воспринимают как потомков предков-освободителей. Мы просто стараемся соответствовать боевому имиджу своих отцов и дедов, не посрамить их честь и славу, вот и все.

– А кто финансирует ваши поездки за рубеж?

– Как правило, это совместное финансирование. Обычно оформление визы и консульский сбор мы берем на себя, а принимающая сторона несет все остальные расходы. К сожалению, не всегда получается договориться. У нас, например, было очень интересное предложение провести новогоднее турне в Бразилии – посетить русские общины в стране. Но слишком дорогим оказался билет. Мы не потянули, а организаторы не нашли денег. Жалко. Ничего, еще слетаем.

– А то же Россотрудничество тебе не помогает – по старой памяти?

– У них же долгосрочное планирование – как у любой государственной структуры. Все финансы в конце года распределяются без остатка на год вперед. У нас же все поездки зачастую возникают спонтанно. Но организационно и логистически они нам на местах всегда помогают – как и посольские товарищи. В том же Лондоне пресс-служба посольства любезно предоставила помещение для того, чтобы мы оставили там свой инвентарь. И в результате мы весь день налегке гуляли по столице Британии.

– Такие группы, как ваш «Стрелков хутор», еще в России есть?

– Если бы были, я бы знал. Сейчас все выставляют свои тренировки и выступления в Youtube. Но я пока ничего подобного не нашел. Есть индивидуальные бойцы, причем очень высокого уровня, но слаженной команды нет. А для выступлений нужна именно группа. Есть очень хорошие команды казаков-джигитов – на Дону, в Твери, в Подмосковье, в Питере, в Кремлевском конном полку. Они тоже часто выступают за границей вместе со своими конями. Но пешей трюковой группы, кроме нашей, в стране нет. К сожалению.

ДВА МОИСЕЕВА И ОДИН ЕЛИСЕЕВ

– Выступления казаков помнят в Европе?

– Мало кто знает, что был такой казачий полковник Федор Елисеев, который, эмигрировав после Гражданской войны во Францию, объехал со своей казачьей командой полмира, покоряя сердца зрителей виртуозной джигитовкой. Мы в определенной степени продолжаем его путь – популяризируем за рубежом казачье боевое искусство. Кроме того, налаживаем связи с многомиллионным Русским миром за рубежом. Такая вот культуртрегерская миссия.

– Планы на будущее у вашей группы есть?

– Через пару месяцев мы планируем провести для одной из наших диаспор за рубежом настоящий русский этнофестиваль. Причем не только с концертами, но и с мастер-классами для взрослых и детей. Пускай они с младых ногтей помнят свою русскость. И знают, что Родина всегда их ждет и никогда не бросит. Сейчас мы в стадии активных переговоров с представителями местной русской диаспоры. Так что дело полковника Федора Елисеева и хореографа Игоря Моисеева живет и развивается. И российские казаки снова покоряют мир боевым искусством своих предков...