2019-02-18T00:07:38+03:00
История современности

Вкус электричества

18 февраля 1745 года родился великий ученый Алессандро Вольта
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Фото: wikimedia.orgФото: wikimedia.org
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Его имя мы произносим едва ли не каждый день, и уж во всяком случае он зримо сопутствует нам неотлучно: Всяк знает напряжение в электросети у себя дома. Вольт - единица измерения напряжения. Весь путь Алессандро Вольта прошел под током жизни высокого напряжения.

До четырех лет мальчик не говорил, но первое слово, им произнесенное, - «Нет!» Нет - многому из того, что сложилось до него в науке об электричестве.

Свои опыты Вольта начал в то удивительное для нас время, когда всякого рода попытки как-то реально обосновать, объяснить непонятные явления считались колдовством, а опрометчивых смельчаков, пытавшихся это сделать, тут же нарекали пособниками дьявола, предавали анафеме и отправляли на костер. Тогда науку продвигали воистину рыцари отваги, на все самое худшее готовые внутренне. Вольта был одним из самых первых среди них.

Он брал монеты из разных металлов и одну клал под язык, а другую помещал поверх языка. Затем соединял монеты тонкой медной проволокой - и, о чудо! - во рту тотчас возникал неведомый прежде вкус - кисло-соленый, или… вкус купороса? После множества опытов он пришел к выводу, что так возникает «металлическое электричество». Вольта обладал редчайшим даром ученого - охватить одним внутренним взором все, сделанное предшественниками в направлении поиска. Великий маг Луиджи Гальвани первым обнаружил возникновение электричества при сокращении мышцы, Вольта же доказал, что при пропускании электрического тока происходит обратное: ответное сокращение мышцы. Гальвани курьезно ошибался, полагая, будто источник тока заключен в самой мышечной ткани. Вольта убедительно обосновал свои опыты и пошел дальше, создал - первый в истории! - источник постоянного тока: вольтов столб. Прибор, без которого дальнейшее движение науки в том направлении застопорилось бы.

Отважный, иногда даже до безрассудства, Вольта продолжает опыты на себе: исследует воздействие электрического тока на зрение - и видит необычайно яркие сполохи, вспыхивающие звезды, проверяет действие тока на слух - и слышит нечто невообразимое. Только разве собственный нос никакими открытиями его не порадовал.

Слава ученого при жизни была всемирной. Он - граф, сенатор, рыцарь ордена Почетного легиона, хотя и совсем не богат. Наполеон, увидев в Национальной библиотеке в обрамлении лаврового венка надпись «Великому Вольтеру», приказал стереть последние буквы, чтобы получилось «Вольта». Нам Бонапарт, разумеется, не указ, однако здесь можно бы согласиться с ним. Разумеется, не посягая на величие Вольтера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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