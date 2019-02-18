2019-02-18T15:47:53+03:00
Авто

Бюджетные авто – все! Цены на эконом -варианты «перепрыгнули» психологическую отметку в миллион рублей

Быть владельцем собственного автомобиля все затратнее
Ольга АНТОНОВА
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Hyundai Solaris в начале 2019 года перепрыгнули "психологическую" отметку в миллион рублейHyundai Solaris в начале 2019 года перепрыгнули "психологическую" отметку в миллион рублейФото: REUTERS
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О том, что автомобили будут дорожать, эксперты говорили еще в сентябре прошлого года, призывая тех, кто хочет обновить автомобиль сделать это заранее. И оказались правы. Инфляция, рост налогов, включаемых в цену, а, кроме того, что важно для российского авторынка, ослабление курса рубля в 2018 год сыграли на то, что цены на бюджетные машины сильно подросли.

Эксперты отмечают, что с начала 2019 года большинство популярных производителей поменяли ценники на модели, которые считались вполне доступными. Так, Lada Vesta и Hyundai Solaris в начале 2019 года перепрыгнули "психологическую" отметку в миллион рублей.

В среднем, за первый месяц нового года цены на линейку Renault выросли на 15-38 тысяч рублей, Hyundai — на 8-65 тысяч, Mitsubishi — на 20-64 тысячи, Citroen — на 20-100 тысяч. Повысил цены и отечественный автопром. Стоимость авто линейки "АвтоВАЗ» поднялась на 15-25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Надо отметить, что при этом, эксперты не спешат с утешающими прогнозами. Мол, потерпите к лету, а там цена упадет. А скорее советуют присмотреться к надежным, но подержанным вариантам, поскольку новые, в том числе, те, где используются импортные составляющие при производстве, дорожать будут и дальше.

На сколько? Аналитики называют цифру от 7 до 10% к сентябрю, если не будет резких скачков рубля. Впрочем, ряд экспертов считают, что при такой большой конкуренции среди дорогостоящих моделей наверняка на рынок могут выйти дешевые аналоги. Например, китайские. Поживем-увидим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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