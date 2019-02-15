У Друзя отобрали выигрыш за победу в "Кто хочет стать миллионером"

Исход игры "Кто хочет стать миллионером" с участием магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя аннулирован. Выигрыш выплачен не будет.

"Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей", - заявил гендиректор компании "Красный квадрат" (производитель "Кто хочет стать миллионером?") Илья Кривицкий.

Он добавил, что Илья Бер был не вправе устраивать "следственные эксперименты" в федеральном телеэфире, какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался. "Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались", - отметил Кривицкий.

Ранее Первый канал заявил, что провел проверку и принял решение отстранить от участия в программах на неопределенный срок главного редактора телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" Илю Бера и знатока "Что? Где? Когда?" Александра Друзя. При этом руководство телеканала назвало "неэтичным и недопустимым" поступок Бера и Друзя, которые "осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков".

"В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?»", - говорится в пресс-релизе канала, поступившем в редакцию "Комсомольской правды".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 февраля главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" заявил, что Александр Друзь пытался его подкупить. "Он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы", - сообщил Бер. По его словам, в ноябре 2018 года Друзь, участвовавший в программе, якобы договорился с Бером, что ему заранее предоставят правильные ответы на вопросы. Расшифровку бесед Бер выложил в сообществе спортивного "Что? Где? Когда?" в "Живом журнале" и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о дисквалификации Друзя в качестве игрока.

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