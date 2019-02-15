Чемпионат мира по лыжным гонкам 2019: Сергей Устюгов и Александр Большунов выходят на финишную прямую

В субботу, 16 февраля, в итальянском Когне пройдет последний перед чемпионатом мира этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сборная России в нем будет выступать практически в сильнейшем составе. В отличие от лидеров норвежской сборной Клебо и Сундбю, которые пропустили несколько стартов после Нового года, наши спортсмены решили выходить на пик формы через официальные соревнования.

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе в интервью «КП» сообщила, что состав команды определился заранее, а вот кто и какую дистанцию побежит станет известно позднее. «Будем решать уже на месте, в Австрии» - сказала знаменитая лыжница.

На что же нам рассчитывать в Зеефельде? Вяльбе считает, что 6 медалей будет хорошим достижением, а если две из них будут золотыми, то план будет даже перевыполнен.

Всего на чемпионат мира, где разыграют 9 комплектов наград, поедут 24 российских лыжника – 12 мужчин и 12 женщин. «У нас максимальная квота», - говорит Вяльбе, которой все же поломать голову при определении состава. У нас сейчас очень сильная сборная, а молодежь наступает на пятки признанным лидерам. Так недавно «Россия 2» на этапе Кубка мира выиграла в эстафете «золото», обойдя на финише «Россию 1», за которую на последнем этапе бежал сам Сергей Устюгов.

Состав сборной России

МУЖЧИНЫ

1. Белов Евгений (Тюменская область)

2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область)

3. Большунов Александр (Тюменская область)

4. Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика)

5. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)

6. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия)

7. Мельниченко Андрей (Красноярский край)

8. Ретивых Глеб (Тюменская область)

9. Собакарев Андрей (Новосибирская область)

10. Спицов Денис (Тюменская область)

11. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)

12. Червоткин Алексей (Москва)

ЖЕНЩИНЫ

1. Алешина Татьяна (Тюменская область)

2. Баязитова Аида (Москва)

3. Белорукова Юлия (Республика Коми)

4. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)

5. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)

6. Жеребятьева Анна (Тюменская область)

7. Истомина Мария (Пермский край)

8. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область)

9. Непряева Наталья (Московская область/Тверская область)

10. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)

11. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)

12. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО)

Расписание гонок на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия)

21 февраля - спринт свободным стилем мужчины, женщины.

23 февраля - скиатлон 15 км женщины, 30 км мужчины.

24 февраля - командный спринт классическим стилем мужчины, женщины.

26 февраля - индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем женщины

27 февраля - индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем мужчины

28 февраля - эстафета женская 4х5 км

1 февраля - эстафета мужская 4х10 км

2 марта - масс-старт 30 км свободным стилем

3 марта - масс-старт 50 км свободным стилем