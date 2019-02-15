На форуме в Сочи заинтересовались воронежским опытом решения проблем ЖКХ с помощью государственно-частного партнерства

В рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, в числе примеров привлечения внебюджетного финансирования в региональное ЖКХ было приведено недавно заключенное соглашение о концессии теплосетевого комплекса Воронежа генерирующей компанией «Квадра». Объекты имущественного комплекса МКП «Воронежтеплосеть» переданы «Квадре» на 15 лет, размер инвестиций со стороны энергокомпании — 3,65 миллиарда рублей.

С воронежским опытом государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве ознакомился заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максим Егоров.

В общей сумме инвестиций в обновление теплосетевого комплекса Воронежа около 2 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию сетей, порядка 1,5 миллиарда — на реконструкцию оборудования центральных тепловых пунктов и котельных. «Квадра» приняла в эксплуатацию 142 котельных, 80 центральных тепловых пунктов и 546 километров тепловых сетей.

— Для нас концессия — это и расширение бизнеса, и наведение порядка в цепочке теплоснабжения до конечного потребителя,— сказал генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов. — Во всех регионах мы стремимся выстроить конструктивные отношения с властями, что позволяет в итоге повышать эффективность систем теплоснабжения. Для нас это первый опыт концессии теплосетевого комплекса, мы долго готовились, в течение года шли обстоятельные переговоры с воронежскими властями. При этом важно понимать, что мы делаем одно общее дело, и во главе угла находятся, прежде всего, интересы жителей.

Ожидания региональных и местных воронежских властей от действий концессионера высоки: по истечении 15 лет регион рассчитывает получить обновленный теплосетевой комплекс. Кроме того, передача «Воронежтеплосети» в концессию существенно снизит расходы муниципалитета на содержание тепловой инфраструктуры. Город избавится от убыточных активов и сможет сосредоточиться на других социально значимых проектах.

— Муниципальное предприятие, которое обеспечивало теплом и горячей водой около трети жилого фонда Воронежа, последние годы находилось в затяжном кризисе, поэтому передача этого городского актива в руки профессионалов была жизненно необходима, — заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. — Мы ожидаем от этого соглашения обеспечение устойчивого теплоснабжения и замены устаревших сетей и оборудования. Но главное — что средства, направленные на модернизацию, ощутимо повысят качество теплоснабжения жителей Воронежа.

Напомним, объекты имущественного комплекса МКП «Воронежтеплосеть» были переданы «Квадре» 1 февраля. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Воронежа Вадим Кстенин. Подписание состоялось в Москве в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Алексея Гордеева. В рамках соглашения концессионеру предстоит заменить устаревшее оборудование, выполнить комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности, снизить удельный расход топлива, провести автоматизацию и диспетчеризацию оборудования, чтобы в итоге обновить весь теплосетевой комплекс Воронежа, повысив качество теплоснабжения потребителей.