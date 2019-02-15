Российские школьники расскажут о подвигах своих ровесников в Великую Отечественную

Рассказать современным школьникам о подвигах их ровесников в Великую Отечественную войну - вот цель творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». Его проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Российского движения школьников, РГДБ, Музея Победы и Почты России.

Конкурс - лишь часть большого просветительского проекта «Маленькие герои большой войны», посвященного подвигам детей и подростков во время Великой Отечественной. Он начался в 2015 году с одноименной книги, в которой ее автор - ветеран, историк, член Союза писателей России Аркадий Никоноров рассказал для современных школьников истории детей и подростков, приближавших Победу.

Участникам конкурса «Спасибо маленькому герою» предлагается самим изучить, осмыслить эту книгу.

- Первый конкурс «Спасибо маленькому герою» проводился в 2018 году и вызвал широкий общественный резонанс – мы получили около 3 тысяч конкурсных работ с разных уголков России, и в каждой работе чувствовалось уважение, творческое осмысление такого сложного и трагического явления как участие детей и подростков в войне, весь тираж трилогии – более 5 тысяч экземпляров мы разослали по школам и библиотекам. Я надеюсь, что благодаря конкурсу школьники откроют для себя новые страницы истории нашей страны, своей семьи, откроют имена истинных героев, благодаря которым была завоевана Великая Победа, - говорит президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Прием заявок пройдет по 5 номинациям:

- «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет).

- «Видеорепортаж» - принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет).

- «Проект Монумента юных защитников Отечества»: индивидуальная или групповая работа в формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза, или макета, созданного с помощью 3d-программы или других способов визуализации. Возраст участников номинации от 10 до 17 лет.

Работы на конкурс принимаются по 5 номинациям

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru с 21 февраля по 8 апреля 2019 года. До 18 апреля жюри сформирует список победителей, а 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная церемония награждения и праздничный концерт.

Лучшие работы школьников в номинации «Рисунок» попадут на специальную серию коллекционных почтовых открыток. На церемонии награждения в Музее Победы их юные авторы смогут смогут подписать и отправить открытки ветеранам по всей России.