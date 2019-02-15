Российские школьники расскажут о подвигах своих ровесников в Великую Отечественную
Рассказать современным школьникам о подвигах их ровесников в Великую Отечественную войну - вот цель творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». Его проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Российского движения школьников, РГДБ, Музея Победы и Почты России.
Конкурс - лишь часть большого просветительского проекта «Маленькие герои большой войны», посвященного подвигам детей и подростков во время Великой Отечественной. Он начался в 2015 году с одноименной книги, в которой ее автор - ветеран, историк, член Союза писателей России Аркадий Никоноров рассказал для современных школьников истории детей и подростков, приближавших Победу.
Участникам конкурса «Спасибо маленькому герою» предлагается самим изучить, осмыслить эту книгу.
- Первый конкурс «Спасибо маленькому герою» проводился в 2018 году и вызвал широкий общественный резонанс – мы получили около 3 тысяч конкурсных работ с разных уголков России, и в каждой работе чувствовалось уважение, творческое осмысление такого сложного и трагического явления как участие детей и подростков в войне, весь тираж трилогии – более 5 тысяч экземпляров мы разослали по школам и библиотекам. Я надеюсь, что благодаря конкурсу школьники откроют для себя новые страницы истории нашей страны, своей семьи, откроют имена истинных героев, благодаря которым была завоевана Великая Победа, - говорит президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.
Прием заявок пройдет по 5 номинациям:
- «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет).
- «Видеорепортаж» - принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет).
- «Проект Монумента юных защитников Отечества»: индивидуальная или групповая работа в формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза, или макета, созданного с помощью 3d-программы или других способов визуализации. Возраст участников номинации от 10 до 17 лет.
Работы на конкурс принимаются по 5 номинациям
Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru с 21 февраля по 8 апреля 2019 года. До 18 апреля жюри сформирует список победителей, а 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная церемония награждения и праздничный концерт.
Лучшие работы школьников в номинации «Рисунок» попадут на специальную серию коллекционных почтовых открыток. На церемонии награждения в Музее Победы их юные авторы смогут смогут подписать и отправить открытки ветеранам по всей России.
Всероссийский конкурс "Спасибо маленькому герою" 2019.Оксана Федорова, телеведущая, президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!" приглашает всех школьников принять участие во Всероссийском творческом конкурсе "Спасибо маленькому герою"
ИСТОЧНИК KP.RU