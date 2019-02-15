Все, что может понадобиться в пути

Сегодня полноценная АЗС куда больше чем просто заправка. Как минимум клиенты хотят видеть там магазинчики с продуктами и товарами первой необходимости. А в идеале они становятся настоящими комплексами, где можно не только заправиться и закупиться, но и перекусить, и отдохнуть.

Первой ласточкой на российском рынке стала сеть АЗС компании ВР.

- Это сейчас водителей не удивишь возможностью выпить чашку кофе на заправке. А в 1996-м, когда мы открывали первую АЗС под брендом ВР, это была, не побоюсь этого слова, революция, - говорила в интервью РБК вице-президент «Роснефти» Аврил Конрой.

Большую часть выручки российские заправки делают на топливе, тогда как в западных странах половину дают сопутствующие товары. Эксперты уверены, что постепенно это соотношение будет выравниваться и у нас. Так, «Роснефть» которая пока стремится к 25-процентной доли сопутствующих товаров в выручке АЗС, ставит себе цель добиться такого уровня продаж, чтобы доходы от них покрывали содержание заправок.

Клиенты этому только рады. По статистике, каждый четвертый автомобилист покупает на АЗС «Роснефти» кофе — в 2018 здесь продали 45 миллионов чашек.

А в День всех влюбленных компания решила угостить своих клиентов. Целый час на заправках Москвы, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Воронежа, Сочи и всего Краснодарского края наливали бесплатные капуччино, эспрессо и американо. В рамках акции более 3000 автомобилистов насладились ароматным напитком.

Отметим, что качество у напитков отменное. Гарантировано оно итальянской сетью кофеен A-Cafe, с которой заключен эксклюзивный контракт на работу в России. Кофе на АЗС «Роснефти» готовят в профессиональных аппаратах, а за соблюдением оригинальной итальянской рецептуры строго следят.

Вкусный кофе — не единственная причина, по которой клиенты выбирают «Роснефть». Компания постоянно расширяет перечень товаров и услуг, которые доступны водителю на заправке. На многих точках есть целые магазины со всем необходимым и в дороге, и на месте назначения.

А еще у компании крупнейшая в стране сеть АЗС — больше трех тысяч, 300 из которых расположены в Москве и области. При этом несмотря на местоположение конкретной колонки, бензин в ней соответствует высочайшим стандартам качества. Этого удалось добиться благодаря выстроенной многоступенчатой системе контроля продукции.

Сейчас компания расширяет сеть заправок под брендом ВР, внедряя новый формат компактных АЗС. Их размеры куда меньше привычных, что делает такие объекты идеальными для размещения на оживленных трассах и в городских кварталах.

Первая такая заправка уже работает на трассе М-5 Москва — Рязань.