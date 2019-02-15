2019-02-15T15:53:26+03:00
Экономика

Вениамин Кондратьев: «Первый день форума в Сочи дал Краснодарскому краю 155 миллиардов рублей инвестиций, это достойная цифра, которая должна превратиться в достойное воплощение на практике»

Губернатор Краснодарского края – о ключевых соглашениях региона в рамках Российского инвестиционного форума-2019
Дина ПРИГОРОВА
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Среди крупнейших инвестпроектов - строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике.Среди крупнейших инвестпроектов - строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике.
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В Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум, Кубань по традиции открыла экономический год страны. У Краснодарского края – самая большая экспозиция среди регионов. Площадь стенда – более 1,5 тыс. квадратных метров, помимо крупных региональных проектов представлены и муниципальные в разрезе семи экономических зон края.

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, по такому же принципу формировали и инвестпроекты, которые охватывают сразу несколько районов Кубани. Всего было представлено 58 инвестиционных проектов, 34 из которых - приоритетные. Уже в первый день форума регион подписал 162 соглашения на общую сумму 155,3 млрд рублей. Среди крупнейших – строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Он является важнейшей частью большого проекта «Южный экспортно-импортный хаб».

Намерения о развитии инфраструктуры города-курорта закрепили подписями Вениамин Кондратьев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Краевые власти заключили контракты, реализация которых будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений в регионе.

Краевые власти заключили контракты, реализация которых будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений в регионе.

Как отметил глава региона, после реализации проекта на месте старого аэропорта появится современная воздушная гавань. Это повысит доступность курорта и увеличит поток отдыхающих на побережье. Сейчас Геленджик ежегодно принимает около четырех миллионов туристов. Во время подписания соглашения о сотрудничестве, губернатор поблагодарил стратегических партеров и инвесторов проекта за сотрудничество.

– Средства на сумму около 3,5 млрд рублей - это огромный инвестиционный портфель, который Геленджик до этого не видел. Это знаковый для курорта, Черноморского побережья и всего края проект, – сказал Вениамин Кондратьев. – Новый аэровокзальный комплекс - архитектурный стандарт высочайшего качества, и все остальные строящиеся объекты должны на него равняться. Качество сервисного обслуживания выведет город на следующий уровень. Не сомневаюсь, что такой аэровокзальный комплекс станет визитной карточкой и Геленджика, и, возможно, всего края.

К работам должны приступить уже этим летом. В целом проект Южного экспортно-импортного хаба включает в себя девять портов и четыре аэропорта. По словам Вениамина Кондратьева, реализация проекта станет важным решением не только для Кубани, но и всей страны. С его помощью сможет развиваться транспортное направление в сторону юга России.

– Вместе с тем, необходимо выработать единую транспортную логистику к этим портам, – заметил губернатор. – Мы не можем превратить край в причальную стену. В этом вопросе нужна сбалансированность интересов инвесторов и местных жителей.

Площадь стенда Краснодарского края 1,5 тыс. квадратных метров.

Площадь стенда Краснодарского края 1,5 тыс. квадратных метров.

Кроме того, власти региона заключили контракты, реализация которых будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений в регионе.

Один из таких проектов – строительство тепловой электростанции в Крымском районе мощностью 500 МВт. По словам губернатора края, этот объект решит вопрос энергодефицита в юго-западной части региона и поддержит стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. Стоимость проекта – более 27 млрд рублей. Также на территории Кубани построят солнечные электростанции мощностью 88,2 МВт.

Крупные проекты реализуются и в промышленности. К примеру, в Крымском районе построят вагоноремонтный завод стоимостью почти 6,7 млрд рублей. Как отметил Вениамин Кондратьев, предприятие станет одним из градообразующих для муниципалитета.

– Строительство завода – это новый этап развития промышленности не только Крымского района, но и всего региона, – сказал глава региона. – Предприятие может стать градообразующим. Это налоги, рабочие места, высокая зарплата, повышение производительности труда. Край готов максимально поддержать этот проект.

Налоговые отчисления во все уровни бюджета достигнут почти 7 млн рублей в год. Мощности позволят оказывать свыше 18 тысяч разнообразных услуг по ремонту грузовых вагонов. В результате реализации будет создано 300 рабочих мест. Завод планируют запустить уже в 2020 году.

Важны для края и проекты в сфере агропромышленного комплекса. Например, в Северском районе инвесторы помогут построить вторую очередь тепличного комплекса. В Ейском – возведут свиноводческий селекционно-генетический центр, в Анапе заложат более 700 га новых виноградников, а в Славянском районе начнут перерабатывать фрукты и выпускать концентрат. Необходимость развития переработки особо подчеркивает Вениамин Кондратьев.

– Мы разработали проект «Экспорт продукции АПК», – рассказал глава края. – Наша цель – к 2024 году достичь объема экспорта сельхозпродукции 3,8 млрд долларов США. Но для того чтобы нарастить экспорт, необходимо увеличь объем производимой продукции. И здесь мы видим большой потенциал в развитии отрасли переработки. Это очень перспективное направление для бизнеса, которое мы готовы поддержать. Безусловно, мы будем наращивать и поддержку сельхозпроизводителей. Но мерами господдержки будем стимулировать их не продавать сырье, а перерабатывать, объединяться в кооперативы на стадии переработки. Таким образом, они станут устойчивее на рынке и уйдут от сырьевой экономики.

Помимо крупных региональных проектов представлены и муниципальные в разрезе семи экономических зон края.

Помимо крупных региональных проектов представлены и муниципальные в разрезе семи экономических зон края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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