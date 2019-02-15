Вениамин Кондратьев: «Первый день форума в Сочи дал Краснодарскому краю 155 миллиардов рублей инвестиций, это достойная цифра, которая должна превратиться в достойное воплощение на практике»

В Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум, Кубань по традиции открыла экономический год страны. У Краснодарского края – самая большая экспозиция среди регионов. Площадь стенда – более 1,5 тыс. квадратных метров, помимо крупных региональных проектов представлены и муниципальные в разрезе семи экономических зон края.

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, по такому же принципу формировали и инвестпроекты, которые охватывают сразу несколько районов Кубани. Всего было представлено 58 инвестиционных проектов, 34 из которых - приоритетные. Уже в первый день форума регион подписал 162 соглашения на общую сумму 155,3 млрд рублей. Среди крупнейших – строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Он является важнейшей частью большого проекта «Южный экспортно-импортный хаб».

Намерения о развитии инфраструктуры города-курорта закрепили подписями Вениамин Кондратьев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Краевые власти заключили контракты, реализация которых будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений в регионе.

Как отметил глава региона, после реализации проекта на месте старого аэропорта появится современная воздушная гавань. Это повысит доступность курорта и увеличит поток отдыхающих на побережье. Сейчас Геленджик ежегодно принимает около четырех миллионов туристов. Во время подписания соглашения о сотрудничестве, губернатор поблагодарил стратегических партеров и инвесторов проекта за сотрудничество.

– Средства на сумму около 3,5 млрд рублей - это огромный инвестиционный портфель, который Геленджик до этого не видел. Это знаковый для курорта, Черноморского побережья и всего края проект, – сказал Вениамин Кондратьев. – Новый аэровокзальный комплекс - архитектурный стандарт высочайшего качества, и все остальные строящиеся объекты должны на него равняться. Качество сервисного обслуживания выведет город на следующий уровень. Не сомневаюсь, что такой аэровокзальный комплекс станет визитной карточкой и Геленджика, и, возможно, всего края.

К работам должны приступить уже этим летом. В целом проект Южного экспортно-импортного хаба включает в себя девять портов и четыре аэропорта. По словам Вениамина Кондратьева, реализация проекта станет важным решением не только для Кубани, но и всей страны. С его помощью сможет развиваться транспортное направление в сторону юга России.

– Вместе с тем, необходимо выработать единую транспортную логистику к этим портам, – заметил губернатор. – Мы не можем превратить край в причальную стену. В этом вопросе нужна сбалансированность интересов инвесторов и местных жителей.

Площадь стенда Краснодарского края 1,5 тыс. квадратных метров.

Кроме того, власти региона заключили контракты, реализация которых будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений в регионе.

Один из таких проектов – строительство тепловой электростанции в Крымском районе мощностью 500 МВт. По словам губернатора края, этот объект решит вопрос энергодефицита в юго-западной части региона и поддержит стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. Стоимость проекта – более 27 млрд рублей. Также на территории Кубани построят солнечные электростанции мощностью 88,2 МВт.

Крупные проекты реализуются и в промышленности. К примеру, в Крымском районе построят вагоноремонтный завод стоимостью почти 6,7 млрд рублей. Как отметил Вениамин Кондратьев, предприятие станет одним из градообразующих для муниципалитета.

– Строительство завода – это новый этап развития промышленности не только Крымского района, но и всего региона, – сказал глава региона. – Предприятие может стать градообразующим. Это налоги, рабочие места, высокая зарплата, повышение производительности труда. Край готов максимально поддержать этот проект.

Налоговые отчисления во все уровни бюджета достигнут почти 7 млн рублей в год. Мощности позволят оказывать свыше 18 тысяч разнообразных услуг по ремонту грузовых вагонов. В результате реализации будет создано 300 рабочих мест. Завод планируют запустить уже в 2020 году.

Важны для края и проекты в сфере агропромышленного комплекса. Например, в Северском районе инвесторы помогут построить вторую очередь тепличного комплекса. В Ейском – возведут свиноводческий селекционно-генетический центр, в Анапе заложат более 700 га новых виноградников, а в Славянском районе начнут перерабатывать фрукты и выпускать концентрат. Необходимость развития переработки особо подчеркивает Вениамин Кондратьев.

– Мы разработали проект «Экспорт продукции АПК», – рассказал глава края. – Наша цель – к 2024 году достичь объема экспорта сельхозпродукции 3,8 млрд долларов США. Но для того чтобы нарастить экспорт, необходимо увеличь объем производимой продукции. И здесь мы видим большой потенциал в развитии отрасли переработки. Это очень перспективное направление для бизнеса, которое мы готовы поддержать. Безусловно, мы будем наращивать и поддержку сельхозпроизводителей. Но мерами господдержки будем стимулировать их не продавать сырье, а перерабатывать, объединяться в кооперативы на стадии переработки. Таким образом, они станут устойчивее на рынке и уйдут от сырьевой экономики.