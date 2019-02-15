Пить надо меньше, а рожать больше: О чем говорили на Российском инвестиционном форуме в Сочи

О ценах на бензин, которые не снизятся

Дмитрий Козак, вице-премьер:

«В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек. Но эта ситуация — временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены восстановятся... Рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались».

О высокоскоростной магистрали и зачем она жителям Владимира

Антон Силуанов, министр финансов:

«Билет до Владимира будет стоить, исходя из бизнес-плана по высокоскоростной магистрали, около 4 тысяч рублей. А сейчас скоростная электричка - около 400 рублей. Вопрос: готовы ли граждане, особенно жители Владимира, которые будут ездить в Москву, платить в 10 раз дороже за высокоскоростное движение и экономить час в результате этого? Не знаю. Понимаете, если бы это был проект Москва — Китай и Москва — Берлин, ну, я имею в виду глобальный такой проект, где было бы понятно, что мы везем не столько пассажиров, сколько грузы, то тогда бы этот проект мог бы рассматриваться. А до Гороховца — экономики там не будет никакой».

О том, когда россияне бросят пьянство

Вероника Скворцова, министр здравоохранения:

"Перестанут пить тогда, когда уйдет потребность, когда будет интересная работа и созидание на работе, когда будет интересный досуг после работы, когда будет оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности и за свое здоровье, и за здоровье своих близких. Весь этот комплекс задач - это то, что определяет общественное здоровье, и это самое главное"

О женщинах и демографии

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области:

«Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка — это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию».

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