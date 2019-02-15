12 миллионов за валентинку: как заработали на Дне влюбленных

Для любви не названа цена. Так поется в знаменитой песне из романтического мюзикла. Но бизнесмены умеют монетизировать все, даже высокие чувства, а размеры прибыли сводят в таблицы.

Одна из торговых сетей для среднего класса подсчитала, что благодаря дню Святого Валентина продажи цветов выросли в 15 раз, коробок с дорогими конфетами — почти в 4 раза, и так далее (см. инфографику). По предварительным подсчетам, влюбленные принесли этой сети более 12 млн рублей дополнительной прибыли за 13-14 февраля только в Москве. Заработали и представители малого бизнеса: они делали ленточки и обертки для праздничных упаковок, открытки и прочую всячину. Магазины с охотой брали их на реализацию.

Но самый высокий доход частники традиционно получают от подготовки эксклюзивных подарков. Ловлю клиентуры они начинают заранее через соцсети. В этом году самым популярным оказалось предложение изготовить валентинку с обликом любимой (любимого). Технология простая: в стандартное изображение открытки монтируется фотография объекта высоких чувств. Если сделано со вкусом, то девушка даже не сразу обращает внимание на себя в одеяниях феи, а когда узнает - это становится сюрпризом. Цена такого подарка — от 1000 рублей, а если валентинка авторская, рельефная и с блестками — до 10 тысяч.

Как заработали на Дне влюбленныхФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Набирает обороты услуга «101 роза». Ее придумал один из блогеров несколько лет назад, а сейчас взяли на вооружение уже многие. Если девушка одинока, но хочет продемонстрировать, что у нее есть воздыхатель, она заказывает себе такой огромный букет. К ней в офис его и доставляют, а через несколько минут, когда она похвасталась перед подругами и сделала селфи, про букет все забывают и он незаметно исчезает: его везут на следующий вызов. Такая услуга обходится, в среднем, в 2 000 рублей.

Мини-пекарни в середине уходящей недели принимал заказы на пряничную валентинку или тортик с именем. Цена кондитерского подарка, если на нем указан адресат, в этом году в Москве увеличивалась на 500 рублей.