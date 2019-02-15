Не стало Юрия Киринициянова

Сегодня из Казахстана пришла печальная весть, 15 февраля 2019 года из жизни ушел наш верный друг, член клуба журналистов «Комсомольской правды» Юрий Киринициянов. Меньше месяца оставалось ему до 70-летнего юбилея. Мы даже договаривались отметить его в декабре на нашем Юбилейнике в Домжуре. Как неожиданно и рано покинул Юра наше братство, которым так трогательно дорожил. Это он в своей замечательной газете «Весь мир», где публиковал многих наших коллег, организовал беседу на целый разворот крупноформатных полос с названием «Комсомолка-мама», чтобы достойно отметить десятилетие нашего клуба. И прилетел потом из Алма-Аты с тиражом, который мы дарим своим друзьям до сих пор. Юрий и к нашему 15-летию в мае этого года собирался повторить удачный опыт. Газета его расходилась, действительно, по всему миру и писала обо всем в мире. В этом смысле Юрий Иванович был одним из самых успешных медиапродюсеров на постсоветском пространстве.

Известный журналист умер после продолжительной болезни на 70-м году жизниФото: Личный архив

Он был всегда и отличным журналистом, три десятилетия писал из республики для главных центральных газет страны, собственным корреспондентом которых был все эти годы. Его перо отличалось дружелюбием даже тогда, когда он освещал не самые приятные для местной власти явления; именно это его умение быть объективным и искренним в оценках обеспечивало ему «совместимость» с непростыми политическими течениями и в советской республике, и сегодня, когда Казахстан стал отдельным государством.

Рядом с ним всю жизнь так же уверенно и профессионально работала его жена Светлана Синицкая, известный журналист, многолетний собственный корреспондент газеты «Пионерская правда» по Казахстану. Мы выражаем ей, другим близким Юрия Ивановича свои соболезнования. Потеря невосполнимая. Светлая память нашему другу! Мир его праху!

Клуб ветеранов «Комсомольской правды»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юрий Киринициянов родился 5 марта 1949 в г. Семипалатинске, окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1971г.). С 1971 года работал в республиканской молодежной газете «Ленинская смена», с 1975 по 1981 год - собственный корреспондент «Комсомольской правды» по Казахстану. Затем собкор по Казахстану газет «Правда», «Строительная газета», «Рабочая трибуна», «Российская газета». С 2002 года – учредитель и издатель международной газеты «Весь мир», обозреватель газеты «Аргументы и факты-Казахстан».

Лауреат премии Союза журналистов России, заслуженный деятель Республики Казахстан.