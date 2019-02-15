Дети Кожевниковой, Михайлова и Лорак стали звездами модного показа

Презентация анимационного фильма «Как приручить дракона 3» отгремела в элитном кинотеатре «Москва».

Говорят, это любимый кинозал Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других знаменитостей. Там даже попкорн с французским трюфелем. В общем, обычному человеку не подступиться. Цены слишком «кусачие»: стоимость одного билета зашкаливает за 3 тысячи рублей.

Зара с детьмиФото: Мила СТРИЖ

Частенько там проходят премьеры. Например, сейчас там презентовали мультик «Как приручить дракона 3». Перед кинопремьерой гостей ожидал модный показ бренда детской одежды Sasha Kim. На подиум вышли дочери певца Стаса Михайлова, Ани Лорак, певицы Жасмин.

В числе гостей премьеры была замечена и актриса Мария Кожевникова с сыновьямиФото: Мила СТРИЖ

В дефиле принимали участие и наследники футболиста Александра Самедова, дети Андрея Аршавина и Юлии Барановской.

В числе гостей премьеры была замечена и актриса Мария Кожевникова с сыновьями.

О ЧЕМ МУЛЬТИК?

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. В заключительной части головокружительной франшизы Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.