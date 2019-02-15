Губернатор Санкт-Петербурга лишил премий себя и подчиненных

15 февраля в Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов провел рабочее совещание с главами администраций районов Санкт-Петербурга. Глава города отметил, что от петербуржцев поступает много жалоб на работу районных администраций, многие недовольны и работой комитетов, и руководства города в целом. Поэтому Александр Беглов принял решение о лишении премий глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства — в том числе и себя.

Новый градоначальник отметил, что оперативно решать проблемы и задачи, стоящие перед Северной столицей, мешает недостаток полномочий у районных администраций.

«Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом, - поделился наблюдениями Александр Беглов. - Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления.

Дополнительные административные и финансовые ресурсы позволят главам райадминистраций оперативно реагировать на запросы жителей, дадут реальный инструмент решения актуальных задач.

Другая проблема, не позволяющая районным властям эффективно работать, заключается в том, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями.

«Нужно активно работать с населением. Все, что делает власть – делается для людей. Основной ваш адресат и ваш судья – жители ваших районов, поэтому очень важно учитывать их мнение в своей работе», - подчеркнул действующий глава города.

Александр Беглов настаивает на необходимости прямого и открытого диалога с жителями. Запрос петербуржцев на подобную коммуникацию звучал в том числе и в рамках отчетов глав районов. Надо дать жителям реальную возможность участвовать в жизни своего района, делать его лучше, комфортнее, ставить перед властью конкретные задачи, за выполнение которых потом можно будет спросить.

«Принято решение о создании в каждом районе собственной программы развития на ближайшие два-три года. Она должна быть понятной простым жителям и основываться на их предложениях. Необходимо дать петербуржцам реальную возможность участвовать в жизни своего района, делать его лучше, комфортнее, ставить перед властью конкретные задачи, за выполнение которых потом можно будет спросить», - сообщил Александр Беглов, подчеркнув, что готовить такие программы следует «не в кабинетном режиме», а на основе широкого обсуждения их содержания с горожанами.

Предложения в программу необходимо собирать через МФЦ, а также проводить встречи с горожанами.

«Все члены правительства будут лично принимать участие в таких встречах, чтобы они не превращались в формальность», - сказал действующий глава города. Район, подготовивший лучшую программу развития, получит из бюджета города дополнительные средства - 100 млн рублей - на ее реализацию.

По итогам совещания Александр Беглов принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова.