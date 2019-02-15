Врачи не смогли «завести» сердце Сергея Захарова

Начало гражданской панихиды в 11.00. После кремации урну с прахом Сергея Захарова перевезут в Зеленогорск под Петербургом, где живет его семья.

Напомним, певец скончался 14 февраля на 69-м году жизни в одной из московских больниц. Причиной смерти — сердечная недостаточность.

- Проблемы с сердцем у него случились в 45 лет, когда Сережа пережил клиническую смерть, - рассказала директор Сергея Захарова. - После этого сердце «пошаливало». Он очень много работал. И в этот раз мы пришли навестить его в больницу, где он лежал на профилактике. Когда уходили, у Сергея заболело сердце. Врачи сразу же отправили его в отделение кардиологии. Мы ушли. И вдруг - звонок на мобильный телефон — Сергея больше нет. Это случилось мгновенно. Врачи просто не смогли завести «мотор»...

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