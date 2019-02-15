2019-02-15T19:19:12+03:00
Звезды

Наталью Штурм уводили с телепроекта после заявлений Андрея Разина

Певица считает, что ее оболгали и называет продюсера «мразью»
Петр СИМОНОВ
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Штурм вновь обрела былую популярностьШтурм вновь обрела былую популярностьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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52-летняя любительница оголений в соцсетях вновь обрела былую популярность за счёт своих пикантных снимков в Инстаграм и истории с Евгением Осиным.

nataliashturmnataliashturm
Вот это мое будущее
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Пару лет назад, когда пагубное пристрастие музыканта стало очевидным для всех, Наталья Штурм вызвалась ему помочь. Певица несколько раз навестила страдающего алкоголизмом коллегу и регулярно писала о его бедственном положении.

Однажды Наталья вызывала для него врачей и всячески пыталась поддерживать. Ее регулярно звали на ток-шоу, посвящённые Евгению Осину, о ней снова заговорили. Но все неожиданно обернулось против неё, когда Осин стал обвинять ее в пиаре на его имени.

Музыкант скончался осенью 2018-го, Штурм успела побывать на ещё одном шоу уже по факту смерти певца накануне прощания с ним, но на похоронах так и не появилась.

Спустя некоторое время Андрей Разин, взявшийся помочь семье Осина с похоронами, начал заявлять, что Штурм может быть причастна к смерти артиста. Сама певица отмалчивалась, но терпению пришел конец, когда из-за новой программы, где Разин снова озвучил свои подозрения, Наталью уволили с другого телепроекта буквально накануне запуска передачи.

Наталья Штурм не может скрыть своего возмущения случившимся. Певица считает своё увольнение реакцией на заявления Андрея Разина. И беспокоится, что такими темпами ей придётся зарабатывать как уличные музыканты.

— Вот это мое будущее, - пытается шутить певица. — Не, ну сами ответьте, что остаётся человеку, которого мимоходом, для хайпа оболгали и оклеветали. После субботней ахинеи по нтв меня сняли с музыкального проекта канала Россия 1. Была ли рада что меня туда пригласили? Да, конечно. Наконец-то не ток-шоу, а достойное место для певицы. Но нет). В день выхода Рекламы сюжета про «злонамеренное душегубство» мне прислали письмо, которое я вам демонстрирую. Обидно? Не то слово. Два месяца мы работали над этим новым проектом, расписали дни съёмок на февраль-март, договор/паспорт/машина - все было готово. А накануне выходит эта подлость в программе "Ты не поверишь" (просто так для сюжета, чем-то же надо эфиры заполнять) и меня снимают с музыкального проекта Канала Россия1. Повторяю накануне съёмок. Бог им судья что они повелись на откровенную провокацию известного провокатора. Но вот у меня тут созрела пара вопросов: 1. НТВ, ребят, ну вы определись в каких мы с вами отношениях - а то на программе Звезды сошлись мы дружим, а для идущей вслед за ней Тынеповеришь вы меня подкарауливаете у дома, тычите микрофон и снимаете не имея на это права. Хотя и вы и я прекрасно знаем что 90% сюжетов этой пидарачи фейк. И поэтому я всегда отказываюсь сниматься в ней.

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Новость о внезапной смерти 54-летнего Евгения Осина сильно огорчила, но не удивила его давнюю подругу и коллегу Наталью Штурм. Ещё в прошлом году артистка уговаривала звезду 90-х завязать с алкоголем, но, увы, исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» не хотел слушать друзей, отмахивался, мол, я не алкоголик (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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