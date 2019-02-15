Московский инженер: "От пробок спасает дом на колесах"

Устав от московских пробок и душной квартиры, 46-летний москвич решил, что ему нужен дом на колесах. Свернул на обочину и вот ты уже дома. Но покупка трейлера оказалась делом слишком затратным.

- Цена готового автодома варьируется от двух миллионов рублей. К таким затратам я не был готов. Поэтому решил сделать его сам из обычного автобуса "Мерседес Спринтер", - рассказал "КП" инженер Андрей Семянихин.

Автомобиль обошелся в 600 тысяч рублей еще 200 тысяч Андрей потратил на переделку салона. Почти все делал своими руками. Первым делом утеплил будущий дом. Родную обшивку он заменил на битуминизированную фольгу и неопрен толщиной в 6 мм. С таким любые морозы не страшны. На окнах за тепло и уют отвечают самодельные жалюзи из пледа. Ну и отопление тоже есть.

Заглянув внутрь, сложно поверить, что когда-то это был обычный автобус. Тут есть все самое необходимое: двухспальная кровать, душевая кабина и небольшая кухня. Особая гордость хозяина дома на колесах - "сэндвичный" кровать собственного производства.

- Это моя разработка. Но я расскажу, как все устроено. В основании кровати деревянный ящик. Поверх него нужно положить обтянутый тканью пеноуретан, 7-сантиметровый пружинный матрас, туристические коврики и самонадувной матрас с пухом. Это идеальная конструкция позволит даже во время движения по ухабистой дороге не чувствовать тряску, - поделился идеей инженер.

Свернул на обочину и вот ты уже домаФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Кровать это еще и шкаф для хранения. В том самом ящике помещается все самое необходимое: постельное белье, одеяла и другие вещи. Утро в доме на колесах Андрей всегда начинает с кофе. И это не растворимый суррогат. Настоявший свежемолотый он варит в турке на мультитопливной горелке.

- Литр воды на ней можно вскипятить всего за 4 минуты. Так что готовь, не хочу. Любая хозяйка позавидует, - похвастался Андрей.

ЗАТРАТЫ НА ОТЕЛИ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ!

Дом на колесах оказался идеальным спасением от московских пробок. Живет Андрей в Измайлово, а работает на другом конце города. В утренний час пик на дорогу уходит мучительных три часа. Спасает атодом.

- Я выезжаю примерно в пять утра, когда дороги пустые. До офиса добираюсь всего за 40 минут. А дальше спокойно сплю в доме на колесах до 9 утра. Коллеги, которые каждый день тратят на этот путь долгие часы не скрывают, что завидуют. Иногда приглашаю их гости на завтрак, - рассказал Андрей.

Андрей Семянихин сделал из обычного автобуса апартаменты со всеми удобствамиФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Рядом с офисом есть бесплатная парковка. Так что с поиском мест проблем не возникает.

Не расстается с автодомов Андрей и во время отпуска. На своем автобусе вместе женой и тремя детьми он исколесил всю Европу. Путешествия получаются очень бюджетными. Семья экономит на аренде гостиничных номеров и не только.

- Продукты закупаем с супермаркетах и готовим все на нашей кухне в автодоме. Последний недельный тур по Европе обошлась в 45 тысяч рублей и это сумма с затратами на топливо, - рассказал Андрей.

Но любимый маршрут Андрея приходит по нашим, российским дорогам. От Москвы до Эльбруса Андрей добирается всего за два дня. С остановками на ночлег, как понимаете, проблем не возникает.

Тут есть все самое необходимоеФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Автодом паркую прямо у подножья горы. Признаюсь, с сочувствием смотрю на туристов, которые тратят огромные сумму на отели, а потом еще и время, чтобы добраться от них до склонов, - признался Андрей.

Андрей с нетерпением ждет весны. В его планах хотя бы на пару месяцев проститься с московской квартирой и переселиться в автодом в живописное местечко на берегу озера. Какое? Андрей держит в секрете.

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