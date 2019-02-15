2019-02-15T19:41:17+03:00
В мире

В Британии родители-мусульмане митингуют против уроков о геях

Взрослые обвинили школьных преподавателей в пропаганде гомосексуализма
Арина СУВОРОВА
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Взрослые окружили здание школы и в течение полутора часов не подпускали дверям учениковВзрослые окружили здание школы и в течение полутора часов не подпускали дверям учениковФото: скриншот видео
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В толерантной Британии, где вовсю преподают уроки сексуального воспитания, начались столкновения между прогрессивной частью общества и сторонниками традиционных взглядов. Более 300 родителей устроили забастовку возле школы Parkfield Community School в Бирмингеме. Они обвинили помощника директора Эндрю Моффата в пропаганде гомосексуализма, пишет The Sun.

Некоторые родители, в основном это выходцы из мусульманских стран, заявили, что скорее покинут Великобританию, чем позволят своим детям ходить в школу, где на уроках рассказывают о геях и лесбиянках.

Взрослые окружили здание школы и в течение полутора часов не подпускали дверям учеников. В руках у собравшихся были плакаты с надписями: «Образование, а не воспитание» и «Пусть дети будут детьми».

К митингующим присоединились члены евангельской христианской общины.

Школа Parkfield считается одной из престижных в Бирмингеме. На протяжении пяти лет ученики проходят курс занятий о смене пола, сексуальной ориентации, браке и гражданском партнерстве, беременности и материнстве, расе и религии. Для самых маленьких учителя подготовили специальные рассказы - «Мама, мама и я» или «Король и Король».

Одна из мам, 29-летняя Фатима Шах подготовила петицию с требованием, чтобы школа Parkfield прекратила рассказывать детям о гомосексуализме, так как это запрещено исламом. Более того, эти уроки не согласованы с родителями.

- Это совершенно неправильно. Детям говорят, что можно быть геем. Но в школе учится 98% мусульман! Я забрала свою дочь оттуда, и так поступили и другие родители, - рассказала женщина.

Советник по труду при мэрии Бирмингема Мохаммед Идриес заявил, что руководству школы следовало бы прислушаться к возмущенным родителям. Однако преподаватели по-прежнему убеждены, что детям необходимо с раннего возраста прививать основы толерантности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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