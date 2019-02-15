Илон Маск перевел электромобили Tesla в «собачий режим»

Собака, как известно, друг человека, а беспилотные электромобили Tesla теперь с полным правом можно назвать друзьями собак. Лояльность по отношению к четвероногим повысилась у машин, выпускаемых фирмой Илона Маска, после того, как на днях их оснастили «Собачьим режимом». Эта функция позволяет оставлять домашних питомцев (не только собак) в запертой машине не опасаясь, что они отдадут богу душу из-за нехватки воздуха или перегрева салона на солнцепеке.

Как работает этот сервис? Когда хозяин припаркует машину и включит «Режим собаки» (Dog mode), он сможет в ручном режиме настроить оптимальную температуру в салоне. При этом на дисплее появится надпись «Мой хозяин скоро вернется», там же крупными цифрами будут отображаться показатели температуры в салоне. Но это сделано не для того, чтобы проинформировать пса (хотя это тоже, безусловно, благородная цель). Смысл состоит в том, чтобы успокоить сердобольных прохожих, которые могут поднять напрасную тревогу, полагая, что псу в машине может что-то угрожать. Кондиционер будет автоматически поддерживать заданную температуру, питаясь от аккумулятора. В том случае, если уровень заряда батареи опустится до 20 процентов, то владелец электрмобиля получит сообщение с предупреждением на свой мобильный телефон.

Другая новая фишка Tesla называется «Режим часового» (Sentry mode). Когда активируется эта функция, то электронные устройства электрокара, в том числе и внешние камеры, начинают мониторить обстановку вокруг машины. В том случае если кто-то начнет вести себя подозрительно - например, станет заглядывать в салон, то «Часовой» включит режим тревоги и на дисплее появится сообщение о том, что внешние видеокамеры фиксируют каждое движение незнакомца. Разработчики считают, что этого предупреждения вполне достаточно, чтобы отогнать от машины излишне любопытных граждан. Если же злоумышленники перейдут к активным действиям - разобьют стекло или попытаются взломать дверь, то включится режим «Опасности»: сработает специальная сигнализация, аудиосистема врубит музыку на полную громкость, а владелец авто получить через мобильное приложение сообщение о попытке угона. При этом в распоряжении хозяина авто окажется видеозапись инцидента, включая 10-минутный отрезок до момента, когда «Часовой» поднял сигнал опасности.

Однако при этом разработчики предупреждают, что ни одна система сигнализации не дает гарантии, что автомобиль не будет угнан. Но они надеются, что уровень безопасности «поумневшего» автомобиля все же станет выше.

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