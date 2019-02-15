В Иркутске возродили сибирскую школу резьбы по камню

Работы мастеров-камнерезов Прибайкалья сегодня можно встретить в коллекциях ценителей искусства из разных уголков мира. Разнообразие создаваемых ими изделий из сибирских самоцветов просто поражает воображение. Представьте яхту, где каюты украшены уникальным чароитом, единственное в мире месторождение которого находится на границе Якутии и Иркутской области. Из этого же камня, а также нефрита, офикальцита и других самоцветов мастера создают прекрасные украшения, предметы интерьера и настоящие произведения искусства. А в этом году они завершают действительно удивительную работу – иконостас из сибирских камней в храме Преображения Господня города Иркутска.

Предприятие полного цикла

Все эти получившие мировую известность мастера трудятся на расположенном в Иркутской области предприятии «Байкалкварцсамоцветы» (БКС). Зародилось оно в 1966 году как геологическая партия по поиску драгоценных и полудрагоценных камней. В середине 1980-х среди подобных организаций СССР «Байкалкварцсамоцветы» вышли в лидеры по добыче и обработке камней. С распадом Союза госпредприятие прекратило свое существование, но в 2003 году БКС возродилось как акционерное общество. С этого времени и по сей день оно непрерывно развивается, сохраняя при этом традиции сибирской школы мастеров-камнерезов. Высокохудожественные шедевры под брендом «Байкалкварцсамоцветы» регулярно получают призовые места на российских и международных выставках.

Сегодня ОАО «Байкал-кварцсамоцветы» является единственным от Урала до Дальнего Востока разработчиком самоцветного сырья. При этом важно, что это предприятие полного цикла – от разведки, добычи до переработки и реализации готовой продукции. В качестве сырьевой базы используются нефрит, чароит и офикальцит разрабатываемых месторождений.

На всемирной выставке «Мир камня» в Санкт-Петербурге основатель ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Сергей Костюков был удостоен учрежденного Фондом Карла Фаберже звания «Главный мастер» за возрождение камнерезания в России.

Музей самоцветов

В 2015 году в селе Смоленщина под Иркутском предприятие открыло Музей самоцветов. При входе в него посетители попадают в горнодобывающий карьер в миниатюре. Сквозь стеклянный пол можно увидеть жилы самоцветных камней, а также модели тяжелой техники: бульдозеры, самосвалы, экскаваторы.

Далее, в залах экспозиции, представлены сувениры, ювелирные украшения и изящные предметы интерьера из лазурита, нефрита, офикальцита и чароита – одного из самых редких и экзотических камней мира, называемого сиреневым чудом Сибири, лицензия на добычу которого – у «Байкал-кварцсамоцветов».

Здесь же находится экспериментальный участок по художественной обработке камня. Все желающие через стекло могут наблюдать за работой мастеров. А если захочется что-то приобрести, то в магазине ТВК вам не только предложат понравившееся украшение, но и расскажут о свойствах тех или иных камней.

Иконостас как пример импортозамещения

Помимо ювелирных изделий и сувениров, «Байкалкварцсамоцветы» предлагают необычную облицовочную плитку из полудрагоценного камня и не имеющие аналогов витражи из тончайших пластин чароита. Пластинами из камня инкрустируют машины, яхты, катера, гостиные, спальни, бассейны, каминные и ванные комнаты.

Уже длительное время мастера предприятия работают над большим благотворительным проектом – иконостасом храма Преображения Господня в Иркутске. Большая его часть уже готова. Высота иконостаса 5,4 метра, ширина – 8,3 метра. На нефритовом фундаменте стоят колонны из офикальцита, между ними резные полотенца, а посередине – Царские врата. После завершающей стадии – изготовление каменного престола – иконостас будет передан в дар храму.

– Особенность этого иконостаса в том, что он выполнен из сибирских самоцветов сибирскими мастерами. Это, можно сказать, пример импортозамещения, – отмечает настоятель храма протоиерей Андрей Степанов.

Автор проекта – иркутский иконописец Михаил Лутаенко. Работа выполняется по всем церковным канонам.

Настоятель храма напоминает, что каменные иконостасы пришли к нам из Византии. На Руси они обычно выполнялись из дерева.

Примечательно, что храм Преображения Господня был основан в Иркутске в 1795 го-ду ремесленниками Рабочего предместья. До наших дней сохранились решетки и люстра, созданные кузнецами, некоторая церковная утварь.

– Этим проектом мы решили возродить искусство старых мастеров и продолжить традиции купцов-меценатов по восстановлению иркутских храмов, – говорит основатель предприятия Сергей Костюков. – Таким образом храм мастеровых возрождается людьми сегодняшнего времени.

– Важно, что нет ничего привозного, – говорит протоиерей Андрей Степанов. – Согласитесь, было бы странно заказывать иконостас для православной церкви в Китае. У нас для такой работы есть все – и материалы, и мастера.

Инкрустированные полы в сельском клубе и золотая карта России

ОАО «Байкалкварцсамоцветы» многие годы оказывает помощь в ремонте и оснащении школ и детских садов, реставрации памятников участникам Великой Отечественной войны, возведении культовых сооружений в местах дислокации компании. Например, в конце минувшего года предприятие завершило реконструкцию своего клуба и передало его в дар жителям с. Смоленщина. Примечательно, что полы в нем инкрустировали чароитом и офикальцитом.

Карта РФ. Материал: чароит, мрамор, лазурит, золото, серебро, цитрины

Представительства предприятия есть в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. В прошлом году такие торговые точки с оригинальной продукцией сибирских мастеров появились и в ряде городов Южного федерального округа. Изделия ОАО «Байкалкварцсамоцветы» выходят и на зарубежные рынки. Ими, помимо Китая и других стран Юго-Востока, заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, Индонезии, Сингапуре…

В планах предприятия – наращивание объемов своей продукции. В частности, расширение линейки ювелирных изделий.

Ну а самым почетным заказом 2018 года в БКС считают карту России, где на фоне всей карты из белого мрамора федеральные округа выполнены из различных оттенков чароита с нанесенными золотом границами территорий и названиями их столиц.

Контакты

Тел.: (3952) 494-194, 481-434.

http://oao-bks.ru/

bks_2008@mail.ru

КОММЕНТАРИИ

Денис Костюков, генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

«Считаю, если ты живешь и работаешь на этой земле, то должен в нее вкладывать. Это наша твердая позиция. Без социальной политики ни одна уважающая себя организация не сможет долго существовать. Наше предприятие хорошо известно как в России, так и за рубежом. Статус и репутация заставляют нас не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед, меняться самим и менять мир вокруг себя в лучшую сторону».

Александр Камошин, коммерческий директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

«Подтверждение высокого уровня произведений камнерезного искусства наших мастеров – призовые места на проходящем ежегодно Международном конкурсе «Серебряный Бабр». Примечательно, что многие работы из наших сибирских самоцветов были выкуплены уже в первые дни работы выставки».