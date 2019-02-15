2019-02-15T21:30:08+03:00
Экономика

Сумма заключенных контрактов на форуме в Сочи выросла в 7 раз

Оргкомитет подвел итоги Российского инвестиционного форума
Александра КОЗЛОВА
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По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, ничего столь амбициозного, сложного и масштабного в истории современной России еще не былоПо словам премьер-министра Дмитрия Медведева, ничего столь амбициозного, сложного и масштабного в истории современной России еще не былоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский инвестиционный форум в Сочи завершен – организаторы подводят итоги работы. В этом году в столицу недавней зимней Олимпиады приехало около 8 тысяч участников. По данным вице-премьера Дмитрия Козака, в форуме приняло участие большое количество делегатов из иностранных государств, среди которых 15 бизнесменов из США. Мероприятие посетили 79 руководителей российских регионов.

Суммы контрактов, которые заключили компании между собой, на форуме оказались рекордными. В этом году было заключено 400 соглашений на сумму 768 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году цифра была куда скромнее – всего 100 млрд.

В этом году главной темой сочинского форума стала реализация национальных проектов. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, ничего столь амбициозного, сложного и масштабного в истории современной России еще не было. Нацпроекты – это 12 приоритетных направлений, которые обозначил президент в своих новых «майских указах» в прошлом году.

Они охватывают почти все важные сферы нашей жизни: здравоохранение, образование, демография, экономика, экология, культура и многое другое. У каждого проекта есть конкретные показатели, которых нужно добиться через 6 лет. Чтобы это сделать, потребуется много денег: общий бюджет нацпроектов - почти 26 трлн рублей. Половину этой суммы возьмут из федерального бюджета. Остальное добавит бизнес и регионы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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