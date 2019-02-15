Пришел шпион на стадион: как в профессиональном спорте охотятся за чужими секретами

В Англии бушует спор­тивно-шпионский скандал. Главного тренера футбольного клуба «Лидс» Марсело Бьелсу уличили в том, что он посылал разведчиков следить за закрытыми тренировками своих соперников.

К примеру, один из шпионов Бьелсы был снабжен биноклем, через который с дерева наблюдал за тренировкой клуба «Дерби Каунти». И он видел, что один из лидеров будущего соперника не принимает участия в занятиях из-за травмы и, стало быть, не появится на поле. Также отмечал и тактические моменты: как команды разыгрывают мяч во время штрафных, куда подают с угловых, какие комбинации отрабатывают на тренировках...

Через какое-то время выяснилось, что шпионаж у Бьелсы был поставлен на поток. Его люди специально шлялись по фанатским барам, где собирали слухи о футболистах. Вся эта информация накануне матча приобретает огромную ценность. К примеру, за победу только в одном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА платит 2,7 млн евро премиальных! Представляете, сколько может стоить информация, благодаря которой можно узнать состав соперника и выстроить успешный план на игру?

И Бьелса не один такой.

Тренер Марсело Бьелса сумел создать что-то вроде разведывательной сети.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атака дронов

Но бинокли - просто детский лепет. Полтора года назад сборная Гондураса обвинила Австралию в том, что она вела наблюдение за тренировками с помощью квадрокоптера. Обе команды сражались в стыковых матчах за право по­ехать на чемпионат мира в Россию. Так что когда гондурасцы на тренировке увидели над головой чужой дрон, тут же стали строчить жалобы в ФИФА.

Впрочем, у самого Гондураса тоже есть грехи за душой. Четыре года назад их дрон точно так же шпионил за сборной Франции. Лидеры трехцветных Бензема, Жиру и Погба начали на него охоту и попытались сбить мячами - летательный аппарат ушел чудом.

Пару месяцев назад появление квадрокоптера над тренировочным полем вызвало панику в «Хоффенхайме». Немецкий клуб тут же вызвал полицию. От дронов страдала сборная Бразилии и другие команды. Но квадрокоптеры - это хотя бы видимые противники. В мире футбола ходят слухи, что некоторые команды не гнушаются устанавливать прослушку в раздевалках соперника. Это значит, что предматчевые установки перестают быть тайной - весь чужой план на игру становится известен шпионам.

Гаджеты в игре

В американской бейсбольной лиге недавно грянул скандал с применением гаджетов. Тренер Boston Red Sox использовал умные часы, куда приходили сигналы от шпионов-телевизионщиков. Разведчик, внедренный в телекомпанию, пользуясь камерами и микрофонами, установленными для трансляции, подслушивал и подглядывал за комбинациями соперников, а потом передавал их на скамейку запасных. Менеджер New York Yankees вместе с жалобой на шпионаж представил целую серию видео, на которых член тренерского штаба бостонской команды сначала смотрит на свои часы, затем что-то говорит игрокам, а те передают информацию на поле.

Раньше, в 50-х, то же самое делали специальные агенты-болельщики, следящие за жестами и мимикой игроков при помощи биноклей, но потом они на бейсбольных матчах были запрещены.

Разведка Хабиба

В последние годы услуги шпионов стали очень востребованными в смешанных единоборствах. К каждому важному бою бойцы готовятся несколько месяцев, устраивают тренировочные лагеря, нанимают спарринг-партнеров. И нередко эти самые спарринг-партнеры работают на чужую команду! Проведя тренировочные бои, тут же бегут в другой лагерь и сливают важную ин­формацию: что готовит соперник, какие удары отрабатывает, есть ли у него травмы.

Известный бразильский боец Жозе Альдо рассказал, как это работает. «У нас всегда есть шпион, - говорил он после победного боя. - Мы отправляем кого-то, чтобы он участвовал в тренировках соперника и снабжал нас информацией. Мы ее получаем и знаем, что тренировать. У нас всегда есть бразильцы в других углах».

Хабиб Нурмагомедов, возможно, тоже пользуется услугами разведчиков. Во всяком случае один из его соперников - Тони Фергюсон уверен в этом. Однажды он написал в соцсетях, что обнаружил в своем зале крысу, которая работает на соперника.

$100 млн штрафа

А что уж говорить о технических видах спорта! Там, где одна новая деталь может решить исход не только гонки, но и всего чемпионата. В той же «Формуле-1» было полно шпионских скандалов. Но один из них вышел за рамки. Дело было в 2007 году. Один из обиженных ме­хаников «Феррари» - Найджел Степни скопировал 780 листов секретнейших разработок и передал их главному инженеру «Макларена» Майклу Кофлэну. А когда грандиозный шпионаж вскрылся, «Макларену» присудили штраф в 100 млн долларов!

Гонка вооружений

Война и в других видах спорта идет и на уровне технологий. А какая же война без разведки? И вот здесь у нас полный провал. Соперники постоянно хитрят, скрывая новинки, а нам все время приходится догонять...

Классическим примером спортивной гонки вооружений считается ситуация, когда в начале 70-х годов прошлого века большинство европейцев перешли с деревянных лыж на пластиковые. Тогда Галине Кулаковой на Олимпиаде-1972 в Саппоро пришлось шагать к пьедесталу на «дровах». Но три «золота» уникальной спортсменки - скорее исключение из правил.

В следующий раз нас уже обыграли всерьез. К Олимпиаде 1998 года в Нагано голландцы, а потом и еще несколько сборных успешно перешли на коньки-клапы. Лезвие к ботинку на них крепится не по всей длине, а только спереди при помощи шарнира, что дает преимущество при отталкивании. Короче, наша спортивная агентура сработала очень плохо, и мы на тех Играх, где были побиты 10 мировых рекордов, вообще остались без наград в коньках.

А уже через два года, в Сиднее-2000, посыпались мировые рекорды в бассейне. Произошло это благодаря тому, что прежде всего австралийцы и американцы переоделись в новые резиновые штаны. Хозяин же тех Олимпийских игр Ян Торп и вовсе облачился в закрытый костюм, в котором взял сразу три «золота». А наши ребята вновь выгребали по старинке - в одних плавках...

Справедливости ради надо сказать, что о новых костюмах российские пловцы, конечно, знали. Мало того, эту идею еще в начале 90-х предложил наш знаменитый тренер Геннадий Турецкий. Но он уехал работать в Австралию, где и реализовал свою задумку.

Впрочем, в 2009 году костюмы, которые давали преимущество по 1 секунде на каждой сотне метров, были запрещены.

ЛЫЖНЮ!

Не подмажешь - не поедешь

Как ни один настоящий рыбак никогда не скажет, на какую наживку он ловит, так и сервисмен не станет делиться секретом смазки лыж. А если ты не попал в мазь, то никакого «клева» на лыжне не будет.

Специалисты-смазчики имеют свои ноу-хау, где, когда, в каких пропорциях и какую фирму мази - Toko, Swix или Holmenkol - стоит сегодня использовать. Но лучше всего знают свой снег местные специалисты. Выведать у них секреты покрытия - большая удача. Очень часто их перекупают в другие команды.

Ну а сами компании по производству парафинов и мазей, дошедшие до нанотехнологий, хранят свои секреты друг от друга почище, чем производители газировки.

ХОД КОНЕМ

Черно-белые страсти

Скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, какой дебют ты будешь играть.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, какой дебют ты будешь играть. Именно так можно описать главный секрет шахматистов, готовящихся к матчу за шахматную корону. Выведать имена помощников своего соперника - большая удача. Ведь в состав команды всегда входят другие ведущие гроссмейстеры, у каждого из которых есть свой стиль и коронные комбинации. И уже только по их именам можно вычислить, какие заготовки будут применены на этот раз.