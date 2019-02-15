Фанаты подожгли Лигу Европы

Футбольная Лига Европы, вернувшись после зимней спячки, здорово встряхнула стадионы. Это не респектабельная Лига чемпионов, где клубы-миллиардеры гламурно машут кошельками. Тут турнир попроще, футбол здесь, может, и не такой театрально-зрелищный. Но эмоции порой тут ярче, а жизнь на трибунах жестче.

Триколор для киевского «Динамо»

Жарче всего было в Греции. «Олимпиакос» принимал киевское «Динамо», и славящиеся буйным нравом греческие фанаты сделали все, чтобы как следует встретить гостей. Перед матчем регулярно отмечались стычки между ультрас, а во время мачта на фанатской трибуне «Олимпиакоса» был вывешен российский флаг. Украинцы восприняли его как вызов и провокацию, на гостевом секторе вспыхнули беспорядки, и греческой полиции в полной экипировке с дубинками на-перевес пришлось заходить на трибуну, чтобы угомонить гостей. Кадры с жесткой зачисткой теперь ходят по соцсетям украинских фанатских группировок.

Впрочем, греки уверяют, что российский флаг они вывесили совсем не для того, чтобы взбесить фанатов киевского «Динамо». Недавно в «Олимпиакос» перешел голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин. И фанаты, якобы, просто хотели приветствовать его в Пирее. Хотя на поле Людыгин и не вышел. Триколор все-таки пришлось к концу игры снять, а матч закончился вничью - 2:2.

Кстати, на Украине в это время футбольные фанаты дрались с болельщиками «Айнтрахта». Те через Киев добирались в Харьков на матч с «Шахтером», но на Крещатике их встретили ультрас все того же «Динамо». После массовой драки пострадали пятеро немцев. По всей остальной Европе также прокатилась волна футбольных беспорядков. Отличились группировки «Динамо» Загреб, бельгийского «Генка», и даже в Цюрихе местные фанаты показали себя в противостоянии с «Наполи».

Лучше, чем секс

Главная сенсация 1/16 финала Лиги Европы: скромный клубы тракторного завода БАТЭ обыгрывает лондонский «Арсенал» - 1:0! «Канониры» - одни из фаворитов турнира, круче них в розыгрыше есть только пара команд, включая «Челси» и «Наполи». «Это было лучше, чем секс!» - прокомментировал победу главный тренер БАТЭ Алексей Бага. «А вот сейчас было обидно», - наверняка после этого подумали «канониры».

«Краснодар» ставит рекорд

В Краснодаре одноименная команда с успехом ведет борьбу за болельщиков. Перед матчем с «Байером» вместимость местной арены была увеличена на несколько сотен кресел до 35 тысяч мест, и все они были забиты. Матч закончился вничью - 0:0, но «Краснодар» может быть доволен - перед ответной встречей 21 февраля у него остались неплохие шансы пройти дальше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Португалия обгоняет Россию

Российский футбол сдает позиции в Европе. В таблице коэффициентов УЕФА, согласно которой определяется, сколько клубов представит ту или иную страну в Лиге чемпионов и Лиге Европы, нас догоняет Португалия. После того как осенью в еврокубках «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» продемонстрировали свою беспомощность, Россия, возможно, перестанет быть 6-й страной в европейском футболе. У Португалии во всяком случае в турнирах осталось три клуба из пяти, у нас - два из шести, и не факт, что «Зенит» с «Краснодаром» на следующей неделе не вылетят. И тогда в сезоне 2020/21 у России на один клуб в еврокубках станет меньше.