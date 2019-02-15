Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала Лиги Чемпионов 2021 года

Стадион "Санкт-Петербург Арена", на котором проходили матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе полуфинал и третье место, а также финал последнего в истории Кубка Конфедераций 2017, будет сражаться за право проведения финала Лиги Чемпионов 2021 года. Заявка на проведение главной игры ведущего европейского клубного турнира была подана в пятницу, 15 февраля.

- Мы уже достаточно давно сообщили о своих намерениях и теперь выполнили все необходимые формальности. Подготовка заявки стала возможна благодаря четкому взаимодействию многих структур, включая администрацию г. Санкт-Петербург, Министерство спорта РФ, ФК "Зенит" и многих других. Хотел бы поблагодарить всех за слаженную и очень профессиональную работу, - приводит слова гендиректора РФС Александра Алаева агентство "Р-Спорт".

Главный конкурент в битве за проведение финала Лиги Чемпионов 2021 года - это стадион "Альянц-Арена", на котором играет мюнхенская "Бавария". Как ожидается, инспекция в Санкт-Петербург приедет в апреле. А вот уже 29 мая на исполкоме УЕФА будет принято решение о том, где будет сыгран финал Лиги Чемпионов в 2021 году.