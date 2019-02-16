"Да он просто боец корявый, все вышло случайно". Россиянину Сергею Харитонову на турнире Bellator 215 американец ударил в пах

Скандалом завершился бой на турнире по смешанным единоборствам Bellator 215 в городе Анаксвилл, что в американском штате Коннектикут. Россиянин Сергей Харитонов дрался с американцем Мэттом Митрионом. Однако же встреча была прервана уже на 15-й секунде. Митрион попал в пах Харитонов и не смог продолжить поединок. Встречу прервали, русскому бойцу стали оказывать помощь и увезли в больницу. Поединок был признан несостоявшимся.

- Подобное впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем, - заявил у себя в Твиттере президент Bellator Скотт Кокер.

Россиянин дал комментарий по поводу случившегося, заявив, что в этом не было злого умысла.

- Считаю, что это на 100% случайность. Митрион хотел провести внутренний лоу-кик, но он корявый боец, поэтому не попал, - заявил в интервью "Матч ТВ" Харитонов.

Не находит себе места и американец. Он даже в своих соцсетях разместил видеопост с извинениями после всего случившегося.

- Это настоящий позор. Надеюсь, все понимают, что это было неумышленно. Сергей – ты легенда. Не могу поверить, что это произошло. Чувствую себя совершенно ужасно. Как только ты восстановишься, если захочешь, мы сможем вернуть все назад и порадовать болельщиков шоу, которого они ждали. Я уже сказал Скотту Кокеру, что готов драться хоть завтра. Если кто-то снимется, я сразу же готов его заменить. Мне очень жаль, Сергей. Прости, брат, - заявил Митрион в своем обращении, которое разместил в личном Инстаграме.

Несмотря на этот инцидент, оба бойца, как заявили представители Bellator, получат гонорары за этот поединок.

38-летний Харитонов за свою карьеру выиграл 28 поединков, шесть раз проиграл в турнирах ММА. Мэтт Митрион, который на 2 года старше, выиграл 13 встреч и 6 проиграл.