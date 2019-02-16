2019-02-16T12:06:33+03:00
Звезды

Сонная, без косметики, но такая счастливая: поклонники обсуждают Нюшу на прогулке с ребенком

Певица в полной мере наслаждается материнством
Ольга АНТОНОВА
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Певица выглядит очень счастливой и полной гармонииПевица выглядит очень счастливой и полной гармонииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Певица Нюша три месяца назад стала мамой. Дочь она родила в Майями и уже через три месяца после выписки их роддома, прилетела в Москву, чтобы выступить на концерте. То есть, в полноценный декрет артистка не уходила, певица старается совмещать работу с уходом за малышкой. На днях, звезда призналась, что обставила детскую новой итальянской мебелью, а накануне поделилась фото с прогулки. На ней Нюша в леопардовой модной шубе и с коляской счастливо улыбается в кадр. Судя по всему, попозировать попросил супруг звезды - Игорь Сивов. Поклонники тут же отметили, что певица выглядит очень счастливой и полной гармонии.

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Всем прекрасного и позитивного дня
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"Сонная, без косметики, но такая счастливая!", "Вам очень идет материнство", "А как назвали дочку, почему вы не говорите?", - тут же начали интересоваться поклоники в комментариях.

Ранее о трудностях материнства рассказывала еще одна недавно родившая звезда - телеведущая Регина Тодоренко. Она призналась, что они смогли с супругом поделит обязанности по уходу за ребенком. Экс-ведущая "Орла и решки" кормит грудью малыша, а ее супруг ночами подходит к колыбельке сына, чтобы сменить ему пеленки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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