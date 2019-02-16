Глава отдела моды Vogue Brazil устроила «рабовладельческую» вечеринку и поплатилась

Глава отдела моды Vogue Brazil Доната Мейреллес свое 50-летие хотела отметить креативно. Да и друзья настаивали, мол, просто коктейльная вечеринка - прошлый век, хочется чего-то необычного. Соригинальничать именниница решила на рабовладельческую тему, организовав вечеринку в стиле плантаторов и угнетенных рабов.

На вечере обслуживающий персонал нарядили в одежды, которые носили рабы больше ста лет в этом же штате Баия, а саму героиню вечера посадили на импровизированный трон. Были и опахала, которым обмахивали именницу, и танцы полуголых рабынь. На такую оригинальную вечеринку обратила внимание пользовательница Twitter Partido do Suco de Laranja, заметив, что мероприятие было организовано в штате, где чернокожие жители составляют большинство населения.

На следующий день сотрудница издания заявила, что оформление ее торжества не было связано с рабством: вечеринка якобы была выполнена в стиле афробразильской народной традиции «кандомбле». Но оправдания не помогли, Мейреллес уволилась со своей должности, а издание пообещало увеличить количество материалов антидискриминационной направленности.

Напомним, в октябре 2018 года жена президента США попала в центр скандала из-за выбора костюма колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. Как отмечает издание, Мелания Трамп надела пробковый шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.