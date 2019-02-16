2019-02-16T15:31:13+03:00
Политика

Светлана Журова — о победе России в информационной войне: «Самое важное в нашей правде — мы не делаем фейки»

Депутат ГД рассказала «КП» о секрете нашей «мягкой силы»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Беседа с первым заместителем председателя парламентского Комитета по международным делам Светланой Журовой прошла на полях Дипломатических игрБеседа с первым заместителем председателя парламентского Комитета по международным делам Светланой Журовой прошла на полях Дипломатических игрФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Как заявила «Комсомолке» первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, Россия побеждает в информационной войне потому, что, в отличие от «западных партнёров», не занимается производством фейков:

— Конечно, наши СМИ стараются каким-то образом доносить правду. Но самое важное в нашей правде — мы не делаем фейковых новостей. И тем отличаемся от иностранных медиа. Вот на днях мы слышали, что даже продюсер [британской телерадиокомпании] Би-Би-Си признался, что события в сирийском городе Дума были фальсифицированы, — сообщила Журова (имея в виду провокацию с якобы «применением химоружия» близ Дамаска в апреле 2018 года, после чего международная коалиция во главе с США нанесла удар по военным и гражданским объектам, подконтрольным законному правительству Сирии).

— Вот этим мы и отличаемся: говорим правду, — продолжила Журова. — И не навязываем её насильно. Как только мы хотя бы в минимальной мере проявляем силу, нам сразу говорят: «агрессия!». Поэтому мы больше за «мягкую силу». Не свойственно это русскому человеку — быть агрессивным. В культуре нашей этого нет. Наверное, поэтому у нас и получается проводить такие замечательные международные события, как, например, Олимпиада в Сочи-2014. Сегодня пять лет с момента её начала, и все гости и спортсмены до сих пор вспоминают, как были очарованы и Россией, и уровнем организации, — подчеркнула депутат.

Беседа «КП» с первым заместителем председателя парламентского Комитета по международным делам прошла на полях Дипломатических игр — соревнования сотрудников зарубежных посольств в России по зимним видам спорта, которое уже двадцатый год проводит Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ. Репортаж об этом мероприятии читайте в «Комсомолке» в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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